https://sputnikarabic.ae/20220829/زاخاروفا-تصف-قصف-كييف-لمحطة-زابوروجيه-النووية-بالانتحار-1066981792.html
زاخاروفا تصف قصف كييف لمحطة زابوروجيه النووية "بالانتحار"
زاخاروفا تصف قصف كييف لمحطة زابوروجيه النووية "بالانتحار"
أدلت ماريا زاخاروفا بعدة تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، حول الوضع في محطة زابوروجيه النووية وزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة للمحطة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T13:06+0000
2022-08-29T13:06+0000
2022-08-29T13:15+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وصرحت زاخاروفا لقناة "روسيا 24" التلفزيونية أن "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستصل في الأيام المقبلة".وأردفت زاخارزفا: "تتوقع روسيا أن تكون استنتاجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه مهنية وخالية من أي تحيزات سياسية".وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين في 29 أغسطس/آب، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل.مضيفا أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-برئاسة-غروسي-في-طريقها-إلى-زابوروجيه-1066955731.html
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روسيا, ماريا زاخاروفا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, ماريا زاخاروفا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
زاخاروفا تصف قصف كييف لمحطة زابوروجيه النووية "بالانتحار"
13:06 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
أدلت ماريا زاخاروفا بعدة تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، حول الوضع في محطة زابوروجيه النووية وزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة للمحطة.
وصرحت زاخاروفا لقناة "روسيا 24" التلفزيونية أن "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستصل في الأيام المقبلة".
وأردفت زاخارزفا: "تتوقع روسيا أن تكون استنتاجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه مهنية وخالية من أي تحيزات سياسية".
كما اعتبرت زاخاروفا أن "تصريحات الغرب بأنه تم إقناع روسيا لتسمح لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروحيه، غير صحيحة وتشوه الحقائق".
واعتبرت زاخاروفا أن القصف المستمر للمحطة من قبل كييف يمكن وصفه "بالانتحار".
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف،
اليوم الاثنين في 29 أغسطس/آب، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.
وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل.
مضيفا أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.