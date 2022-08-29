https://sputnikarabic.ae/20220829/بيسكوف-روسيا-مهتمة-بزيارة-وفد-وكالة-الطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-ومستعدة-للتعاون-1066965518.html
بيسكوف: روسيا مهتمة بزيارة وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون
بيسكوف: روسيا مهتمة بزيارة وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه،... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:08+0000
2022-08-29T10:08+0000
2022-08-29T10:08+0000
روسيا
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وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت فى تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل.وتابع بيسكوف: " موسكو تعتقد أن على جميع الدول ممارسة ضغوط على أوكرانيا حتى تكف عن قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وعدم تهديد أمن أوروبا ككل".هذا وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف قد صرح، اليوم الاثنين، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20220829/غروسي-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تصل-محطة-زابوروجيه-هذا-الأسبوع-1066954266.html
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روسيا
بيسكوف: روسيا مهتمة بزيارة وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.
وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت فى تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل.
مضيفا أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.
وتابع بيسكوف: " موسكو تعتقد أن على جميع الدول ممارسة ضغوط على أوكرانيا حتى تكف عن قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وعدم تهديد أمن أوروبا ككل".
هذا وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف قد صرح، اليوم الاثنين، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه
.
وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.