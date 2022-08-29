عربي
مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي نهائيا ويطلب الدعاء إن تعرض للاغتيال
https://sputnikarabic.ae/20220829/بيسكوف-روسيا-مهتمة-بزيارة-وفد-وكالة-الطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-ومستعدة-للتعاون-1066965518.html
بيسكوف: روسيا مهتمة بزيارة وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون
بيسكوف: روسيا مهتمة بزيارة وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه،... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:08+0000
2022-08-29T10:08+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e28fed084565d214d9286ed7ec0c693b.jpg
وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت فى تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل.وتابع بيسكوف: " موسكو تعتقد أن على جميع الدول ممارسة ضغوط على أوكرانيا حتى تكف عن قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وعدم تهديد أمن أوروبا ككل".هذا وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف قد صرح، اليوم الاثنين، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20220829/غروسي-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تصل-محطة-زابوروجيه-هذا-الأسبوع-1066954266.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370757_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9ad15e5243934dc80e631004fdce34a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بيسكوف: روسيا مهتمة بزيارة وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون

10:08 GMT 29.08.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.
وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت فى تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل.

مضيفا أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.

وتابع بيسكوف: " موسكو تعتقد أن على جميع الدول ممارسة ضغوط على أوكرانيا حتى تكف عن قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وعدم تهديد أمن أوروبا ككل".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
غروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل محطة زابوروجيه هذا الأسبوع
05:32 GMT
هذا وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف قد صرح، اليوم الاثنين، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала