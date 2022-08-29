https://sputnikarabic.ae/20220829/لحظة-انتشال-شخص-من-وسط-الفيضانات-العارمة-في-باكستان-فيديو-1066991880.html
لحظة انتشال شخص من وسط الفيضانات العارمة في باكستان... فيديو
لحظة انتشال شخص من وسط الفيضانات العارمة في باكستان... فيديو
تضرر ملايين الباكستانيين من الفيضانات العارمة التي تتعرض لها بلادهم، ورصد مقطع فيديو لحظة إنقاذ شخص عالق وسط فيضانات عارمة بواسطة مروحية عسكرية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:41+0000
2022-08-29T14:41+0000
2022-08-29T14:41+0000
العالم
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نشرت الفيديو صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن فريق الإنقاذ تمكن من الوصول إلى هذا الشخص وإنقاذه قبل أن تجرفه الفيضانات من على صخرة تحاصرها المياه من كل جانب.وتقول الصحيفة إن حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان تجاوزت ألف قتيل، بينما تضرر نحو 30 مليون شخص بسببها.وتقول السلطات الباكستانية إن مياه الفيضانات أصبحت تغطي نحو ثلثي البلاد بسبب أسوأ موجة أمطار موسمية تتعرض لها البلاد منذ فيضانات 2010، التي تسببت في مقتل نحو ألفي شخص وتضرر 20 في المئة من سكان الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/تضرر-أكثر-من-30-مليون-باكستاني-بسبب-الفيضانات-1066976593.html
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العالم
لحظة انتشال شخص من وسط الفيضانات العارمة في باكستان... فيديو
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تضرر ملايين الباكستانيين من الفيضانات العارمة التي تتعرض لها بلادهم، ورصد مقطع فيديو لحظة إنقاذ شخص عالق وسط فيضانات عارمة بواسطة مروحية عسكرية.
نشرت الفيديو صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن فريق الإنقاذ
تمكن من الوصول إلى هذا الشخص وإنقاذه قبل أن تجرفه الفيضانات من على صخرة تحاصرها المياه من كل جانب.
وتقول الصحيفة إن حصيلة قتلى الفيضانات
في باكستان تجاوزت ألف قتيل، بينما تضرر نحو 30 مليون شخص بسببها.
وتقول السلطات الباكستانية
إن مياه الفيضانات أصبحت تغطي نحو ثلثي البلاد بسبب أسوأ موجة أمطار موسمية تتعرض لها البلاد منذ فيضانات 2010، التي تسببت في مقتل نحو ألفي شخص وتضرر 20 في المئة من سكان الدولة.