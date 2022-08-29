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https://sputnikarabic.ae/20220829/تضرر-أكثر-من-30-مليون-باكستاني-بسبب-الفيضانات-1066976593.html
تضرر أكثر من 30 مليون باكستاني بسبب الفيضانات
تضرر أكثر من 30 مليون باكستاني بسبب الفيضانات
يكافح عشرات الملايين من الأشخاص في أنحاء باكستان، اليوم الاثنين، أسوأ فيضانات موسمية منذ عقد، والتي جرفت عددا لا يحصى من المنازل ودمرت الأراضي الزراعية... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T11:34+0000
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العالم
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ويقول المسؤولون إن 1061 شخصا لقوا حتفهم منذ يونيو/ حزيران عندما بدأت الأمطار الموسمية، لكن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى حيث عزلت مئات القرى في الشمال الجبلي بعد أن دمرت الأنهار الطرق والجسور، بحسب وكالة "فرانس برس".تعتبر الرياح الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى الدمار.قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن فيضانات هذا العام أثرت على أكثر من 33 مليون شخص – أو ما يعادل واحد من كل سبعة باكستانيين.من جانبها، قالت وزيرة المناخ شيري رحمن للوكالة اليوم: "ما نراه الآن هو محيط من المياه يغمر مناطق بأكملها. هذا بعيد جدا عن الرياح الموسمية العادية - إنه ديستوبيا مناخية على عتبة بابنا".فيضانات هذا العام مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2010 - الأسوأ على الإطلاق - عندما مات أكثر من 2000 شخص وتضرر ما يقرب من خمس سكان البلاد.وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، خلال جولة في الشمال للإشراف على عمليات الإغاثة، إن الأمطار الموسمية "غير مسبوقة في الثلاثين عاما الماضية".غمرت المياه ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الغنية بأسابيع من الأمطار المتواصلة، ولكن الآن يهدد نهر السند بانفجار ضفافه مع السيول في مجرى المياه في اتجاه مجرى النهر من الروافد في الشمال.
https://sputnikarabic.ae/20220828/باكستان-تحذيرات-من-حدوث-فيضانات-بمنسوب-مرتفع-في-الأنهار-1066950765.html
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العالم
العالم

تضرر أكثر من 30 مليون باكستاني بسبب الفيضانات

11:34 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / Fida Hussain فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Fida Hussain
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يكافح عشرات الملايين من الأشخاص في أنحاء باكستان، اليوم الاثنين، أسوأ فيضانات موسمية منذ عقد، والتي جرفت عددا لا يحصى من المنازل ودمرت الأراضي الزراعية الحيوية، وتهدد بغمر ضفاف النهر الرئيسي في البلاد.
ويقول المسؤولون إن 1061 شخصا لقوا حتفهم منذ يونيو/ حزيران عندما بدأت الأمطار الموسمية، لكن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى حيث عزلت مئات القرى في الشمال الجبلي بعد أن دمرت الأنهار الطرق والجسور، بحسب وكالة "فرانس برس".
تعتبر الرياح الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى الدمار.
قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن فيضانات هذا العام أثرت على أكثر من 33 مليون شخص – أو ما يعادل واحد من كل سبعة باكستانيين.
فيضانات باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
باكستان.. تحذيرات من حدوث فيضانات بمنسوب مرتفع في الأنهار
أمس, 21:36 GMT
من جانبها، قالت وزيرة المناخ شيري رحمن للوكالة اليوم: "ما نراه الآن هو محيط من المياه يغمر مناطق بأكملها. هذا بعيد جدا عن الرياح الموسمية العادية - إنه ديستوبيا مناخية على عتبة بابنا".
فيضانات هذا العام مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2010 - الأسوأ على الإطلاق - عندما مات أكثر من 2000 شخص وتضرر ما يقرب من خمس سكان البلاد.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، خلال جولة في الشمال للإشراف على عمليات الإغاثة، إن الأمطار الموسمية "غير مسبوقة في الثلاثين عاما الماضية".
غمرت المياه ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الغنية بأسابيع من الأمطار المتواصلة، ولكن الآن يهدد نهر السند بانفجار ضفافه مع السيول في مجرى المياه في اتجاه مجرى النهر من الروافد في الشمال.
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