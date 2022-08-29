https://sputnikarabic.ae/20220829/مصدر-أمني--لـسبوتنيك-مقتل-11-شخصا-على-الأقل-خلال-أحداث-بغداد-1067006939.html

مصدر أمني لـ"سبوتنيك": مقتل 11 شخصا على الأقل خلال أحداث بغداد

مصدر أمني لـ"سبوتنيك": مقتل 11 شخصا على الأقل خلال أحداث بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 150 آخرين على الأقل خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد اليوم. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T18:37+0000

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بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الأحداث أسفرت عن سقوط "11 قتيلا وأكثر من 150 جريحا بينهم عناصر من قوات الأمن حتى الآن"، مضيفًا أن بعض المصابين في حالة حرجة.من جانبه وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث، ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم. وأضاف في بيان أنه وجّه أيضًا "بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً، وشدد سيادته على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

https://sputnikarabic.ae/20220829/السيسي-في-اتصال-هاتفي-مع-برهم-صالح-يؤكد--دعم-بلاده-لأمن-واستقرار-وسلامة-الشعب-العراقي-1067006493.html

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