https://sputnikarabic.ae/20220830/مشاهد-تظهر-حجم-الدمار-الذي-تسببت-فيه-فيضانات-باكستان-فيديو-1067052140.html
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي تسببت فيه فيضانات باكستان... فيديو
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي تسببت فيه فيضانات باكستان... فيديو
أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الذي تسببت فيه فيضانات باكستان، الناتجة عن أسوأ موجة أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ نحو عقد من الزمان. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:20+0000
2022-08-30T15:20+0000
2022-08-30T15:20+0000
العالم
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fbdcd1161b9a6cd4e8aa38b0c64683ac.jpg
وترصد تدوينة نشرتها إحدى الحسابات الموثقة على "تويتر" مشاهد مختلفة تظهر الفيضانات العارمة التي تجتاح كل شيء أمامها.وربط ناشر التدوينة، وهو مسؤول في دولة "فيجي"، إحدى دول المحيط الهادئ التابعة لقارة أوقيانوسيا، بين فيضانات باكستان والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.وقال فرانك بينياراما، إنه يجب أن يعلم الجميع أن هذا الفيضانات لم يتسبب فيها الشعب الباكستاني، وإنما تسببنا فيها جميعا وخاصة الدول التي تنتج أكبر كميات من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.وتابع: "إذا لم نتوقف عن إدمان استخدام الوقود الأحفوري، فإن كل دولة في العالم ستنال نصيبها من الآثار المدمرة للتغيرات المناخية".وتشير تقارير إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من ألف شخص وتأثر بها نحو 30 مليون باكستاني، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي مساحة البلاد أصبحت تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20220829/لحظة-انتشال-شخص-من-وسط-الفيضانات-العارمة-في-باكستان-فيديو-1066991880.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي تسببت فيه فيضانات باكستان... فيديو
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الذي تسببت فيه فيضانات باكستان، الناتجة عن أسوأ موجة أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ نحو عقد من الزمان.
وترصد تدوينة نشرتها إحدى الحسابات الموثقة على "تويتر" مشاهد مختلفة تظهر الفيضانات العارمة التي تجتاح كل شيء
أمامها.
وربط ناشر التدوينة، وهو مسؤول في دولة "فيجي"، إحدى دول المحيط الهادئ التابعة لقارة أوقيانوسيا، بين فيضانات باكستان والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وقال فرانك بينياراما، إنه يجب أن يعلم الجميع أن هذا الفيضانات
لم يتسبب فيها الشعب الباكستاني، وإنما تسببنا فيها جميعا وخاصة الدول التي تنتج أكبر كميات من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.
وتابع: "إذا لم نتوقف عن إدمان استخدام الوقود الأحفوري، فإن كل دولة في العالم ستنال نصيبها من الآثار المدمرة للتغيرات المناخية
".
وتشير تقارير إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من ألف شخص وتأثر بها نحو 30 مليون باكستاني، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي مساحة البلاد أصبحت تحت الماء.