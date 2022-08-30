عربي
https://sputnikarabic.ae/20220830/مشاهد-تظهر-حجم-الدمار-الذي-تسببت-فيه-فيضانات-باكستان-فيديو-1067052140.html
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي تسببت فيه فيضانات باكستان... فيديو
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي تسببت فيه فيضانات باكستان... فيديو
أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الذي تسببت فيه فيضانات باكستان، الناتجة عن أسوأ موجة أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ نحو عقد من الزمان. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:20+0000
2022-08-30T15:20+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fbdcd1161b9a6cd4e8aa38b0c64683ac.jpg
وترصد تدوينة نشرتها إحدى الحسابات الموثقة على "تويتر" مشاهد مختلفة تظهر الفيضانات العارمة التي تجتاح كل شيء أمامها.وربط ناشر التدوينة، وهو مسؤول في دولة "فيجي"، إحدى دول المحيط الهادئ التابعة لقارة أوقيانوسيا، بين فيضانات باكستان والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.وقال فرانك بينياراما، إنه يجب أن يعلم الجميع أن هذا الفيضانات لم يتسبب فيها الشعب الباكستاني، وإنما تسببنا فيها جميعا وخاصة الدول التي تنتج أكبر كميات من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.وتابع: "إذا لم نتوقف عن إدمان استخدام الوقود الأحفوري، فإن كل دولة في العالم ستنال نصيبها من الآثار المدمرة للتغيرات المناخية".وتشير تقارير إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من ألف شخص وتأثر بها نحو 30 مليون باكستاني، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي مساحة البلاد أصبحت تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20220829/لحظة-انتشال-شخص-من-وسط-الفيضانات-العارمة-في-باكستان-فيديو-1066991880.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db89ce1aa0513909d251e76b121b82c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مشاهد تظهر حجم الدمار الذي تسببت فيه فيضانات باكستان... فيديو

15:20 GMT 30.08.2022
© AP Photo / Naveed Aliفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Naveed Ali
تابعنا عبرTelegram
أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الذي تسببت فيه فيضانات باكستان، الناتجة عن أسوأ موجة أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ نحو عقد من الزمان.
وترصد تدوينة نشرتها إحدى الحسابات الموثقة على "تويتر" مشاهد مختلفة تظهر الفيضانات العارمة التي تجتاح كل شيء أمامها.
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
لحظة انتشال شخص من وسط الفيضانات العارمة في باكستان... فيديو
أمس, 14:41 GMT
وربط ناشر التدوينة، وهو مسؤول في دولة "فيجي"، إحدى دول المحيط الهادئ التابعة لقارة أوقيانوسيا، بين فيضانات باكستان والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وقال فرانك بينياراما، إنه يجب أن يعلم الجميع أن هذا الفيضانات لم يتسبب فيها الشعب الباكستاني، وإنما تسببنا فيها جميعا وخاصة الدول التي تنتج أكبر كميات من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.
وتابع: "إذا لم نتوقف عن إدمان استخدام الوقود الأحفوري، فإن كل دولة في العالم ستنال نصيبها من الآثار المدمرة للتغيرات المناخية".
وتشير تقارير إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من ألف شخص وتأثر بها نحو 30 مليون باكستاني، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي مساحة البلاد أصبحت تحت الماء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала