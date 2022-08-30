https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-المال-المصري-مستمرون-في-تدبير-احتياجات-المواطنين-من-القمح-والزيت-والمواد-البترولية-1067063891.html

وزير المال المصري: مستمرون في تدبير احتياجات المواطنين من القمح والزيت والمواد البترولية

وزير المال المصري: مستمرون في تدبير احتياجات المواطنين من القمح والزيت والمواد البترولية

أكد وزير المال المصري، محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستمرة في تدبير احتياجات المواطنين من القمح وزيت الطعام والمواد البترولية وجميع السلع الغذائية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T20:27+0000

2022-08-30T20:27+0000

2022-08-30T20:27+0000

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ونقلت صحيفة المال، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزير المصري أنه يتم اتخاذ إجراءات مكثفة لتدبير السلع الأساسية في ظل الأزمة العالمية التي تؤثر على مصر والعالم.وجاءت تصريحات محمد معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، ونقلته الصحيفة، والذي أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تستورد 6 ملايين طن قمح وهي الكمية نفسها التي يستوردها القطاع الخاص بإجمالي 12 مليون طن قمح.ولفت الوزير المصري إلى أن تكلفة هذه الكمية الكبيرة من القمح تصل إلى 3 مليارات دولار، ونتيجة الأسعار العالمية الحالية ترتفع إلى 6 مليارات دولار، منوها إلى أن عجز الموازنة 8.2 % والسنة المالية الحالية 6.1 %، ومصر أقل من الأسواق الناشئة، مؤكدا أن بلاده تستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة أن يكون عجز الموازنة 4.5% مثل الدول المتقدمة.وأوضح وزير المال المصري، محمد معيط، أن الأسواق العالمية تشهد اضطرابا وهناك ارتفاع في التكاليف مما يؤثر سلبا على أسعار السلع كافة.

https://sputnikarabic.ae/20220828/المركزي-المصري-يكشف-حصول-القاهرة-على-ودائع-خليجية-بقيمة-13-مليار-دولار-خلال-الربع-الأول-للعام-1066945532.html

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