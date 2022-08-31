https://sputnikarabic.ae/20220831/الصين-تعرب-عن-تعازيها-في-وفاة-غورباتشوف-1067091229.html
الصين تعرب عن تعازيها في وفاة غورباتشوف
الصين تعرب عن تعازيها في وفاة غورباتشوف
أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن تعازيها بوفاة ميخائيل غورباتشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي الأوحد. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T11:39+0000
2022-08-31T11:39+0000
2022-08-31T11:39+0000
أخبار روسيا اليوم
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وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي، بأن "غورباتشوف قدم إسهامات إيجابية في تطبيع العلاقات بين الصين والاتحاد السوفيتي"، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.وقال المتحدث باسم الخارجية: "إننا نأسف لوفاته ونقدم تعازينا لأسرته".وأعلن المستشفى المركزي السريري، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
https://sputnikarabic.ae/20220831/بوتين-غورباتشوف-كان-له-تأثير-كبير-على-مجرى-الأحداث-التاريخية-في-العالم-1067084948.html
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أخبار روسيا اليوم
الصين تعرب عن تعازيها في وفاة غورباتشوف
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أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن تعازيها بوفاة ميخائيل غورباتشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي الأوحد.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي، بأن "غورباتشوف قدم إسهامات إيجابية في تطبيع العلاقات بين الصين والاتحاد السوفيتي"، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وقال المتحدث باسم الخارجية: "إننا نأسف لوفاته ونقدم تعازينا لأسرته".
وأعلن المستشفى المركزي السريري، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه
الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.
وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".
والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.
ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي
، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.