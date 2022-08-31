https://sputnikarabic.ae/20220831/المحكمة-الاتحادية-العليا-في-العراق-تؤجل-الحكم-بدعوى-حل-البرلمان-إلى-الغد-1067095546.html
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل الحكم بدعوى حل البرلمان إلى الغد
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل الحكم بدعوى حل البرلمان إلى الغد
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:47+0000
2022-08-31T12:47+0000
2022-08-31T12:47+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر قضائي قوله إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220831/التيار-الصدري-يندد-بطلب-الإطار-التنسيقي-العراقي-عودة-البرلمان-للعمل-1067073069.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل الحكم بدعوى حل البرلمان إلى الغد
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قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب.
ونقل موقع
قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر قضائي قوله إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".
وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا
، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار
، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.