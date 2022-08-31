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https://sputnikarabic.ae/20220831/المحكمة-الاتحادية-العليا-في-العراق-تؤجل-الحكم-بدعوى-حل-البرلمان-إلى-الغد-1067095546.html
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل الحكم بدعوى حل البرلمان إلى الغد
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل الحكم بدعوى حل البرلمان إلى الغد
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:47+0000
2022-08-31T12:47+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر قضائي قوله إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220831/التيار-الصدري-يندد-بطلب-الإطار-التنسيقي-العراقي-عودة-البرلمان-للعمل-1067073069.html
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل الحكم بدعوى حل البرلمان إلى الغد

12:47 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب.
ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر قضائي قوله إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
التيار الصدري يندد بطلب الإطار التنسيقي العراقي عودة البرلمان للعمل
08:30 GMT
وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
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