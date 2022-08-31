https://sputnikarabic.ae/20220831/بعد-فشل-الأولى-ناسا-تجري-محاولة-ثانية-لإرسال-صاروخ-إلى-القمر-1067072361.html

بعد فشل الأولى... "ناسا" تجري محاولة ثانية لإرسال صاروخ إلى القمر

بعد فشل الأولى... "ناسا" تجري محاولة ثانية لإرسال صاروخ إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أنها ستجري محاولة ثانية يوم السبت المقبل لإطلاق صاروخ إلى القمر، وذلك بعد 5 أيام من فشل المحاولة الأولى نتيجة مشاكل فنية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T07:56+0000

2022-08-31T07:56+0000

2022-08-31T07:56+0000

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وقال مايك سارافين، مدير مهمة أرتميس في وكالة ناسا، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، إن "ناسا ستجري محاولة أخرى لإطلاق صاروخ أرتميس إلى القمر يوم السبت".وأكد المسؤول أنه "بالفعل تم الاتفاق على تأجيل موعد الإطلاق إلى يوم السبت الموافق 3 سبتمبر/ أيلول المقبل".وكانت "ناسا"، قد أعلنت الاثنين الماضي، أنها ألغت رحلة تجريبية مخططة لمهمة "أرتيميس 1" حول القمر بعد سلسلة من النكسات لما كان يفترض أن يكون "أقوى صواريخها على الإطلاق".شملت هذه المشاكل، مشكلة في المحرك، وتسرب الهيدروجين، والطقس العاصف قبالة سواحل فلوريدا.من جهته، قال ديرول نايل ممثل "ناسا" للاتصالات، خلال بث مباشر للإطلاق المخطط له: "المشكلة التي ظهرت هي نزيف المحرك الذي لا يمكن معالجته، لكن الصاروخ في حالة مستقرة حاليا".وتخطط "ناسا" لإطلاق مهمة "أرتيميس 1"، من مركز "كينيدي" للفضاء في فلوريدا، على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة "أوريون" في رحلة تستمر أكثر من شهر حول القمر.يمثل الإطلاق غير المأهول أول ظهور "لأقوى صاروخ تم تجميعه على الإطلاق" وعودة "ناسا" إلى سطح القمر. إنها المهمة الأولى في برنامج "أرتيميس" التابع للوكالة، والذي من المتوقع أن يشهد هبوط رواد فضاء على القمر في مهمته الثالثة عام 2025.في حين أن "أرتيميس 1" لن يحمل رواد فضاء، ولن يهبط على القمر، فإن المهمة حاسمة لإثبات أن صاروخ "ناسا" الضخم وكبسولة الفضاء السحيق يمكن أن تفي بقدراتهما الموعودة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وتأخر إطلاق "أرتيميس 1" لسنوات، حيث تجاوز البرنامج المليارات من الميزانية، وتمثل مهمته نقطة تحول حاسمة في خطط القمر الخاصة بوكالة "ناسا".وقدر المسؤولون في عام 2012 أن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي سيكلف 6 مليارات دولار لتطويره، وظهوره لأول مرة في عام 2017.ومع ذلك، لم يطلق حتى الآن، وبعد أن كلف تطويره أكثر من 20 مليار دولار، وتضخم سعر إطلاقه إلى 4.1 مليار دولار من 500 مليون دولار مقدرة في البداية.

https://sputnikarabic.ae/20220829/فشل-إطلاق-أقوى-صواريخ-ناسا-1066981658.html

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