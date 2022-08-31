https://sputnikarabic.ae/20220831/زعيم-تحالف-الفتح-العراقي-يدعو-القوى-السياسية-إلى-إعلان-الصمت-السياسي-والإعلامي-1067093795.html

زعيم تحالف الفتح العراقي يدعو القوى السياسية إلى إعلان الصمت السياسي والإعلامي

زعيم تحالف الفتح العراقي يدعو القوى السياسية إلى إعلان الصمت السياسي والإعلامي

دعا زعيم "تحالف الفتح" في العراق، هادي العامري، اليوم الأربعاء، "القوى السياسية إلى إعلان الصمت السياسي والإعلامي". 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T12:19+0000

2022-08-31T12:19+0000

2022-08-31T12:22+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

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وناشد العامري، في بيان له،"القادة والقوى السياسية بالقول "أقسم على كل الأخوة بمصاب الحسين عليه السلام أن يعلنوا الصمت السياسي والإعلامي"، داعيا إلىوقال: "فلتتظافر كل الجهود من أجل تهيئة المستلزمات المطلوبة لإنجاح هذه الزيارة المقدسة، ومن أجل تهدئة النفوس، وإعادة الثقة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، وبين أبناء المذهب الواحد، وبين أبناء الشهيدين الصدريين العزيزين".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي. وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر