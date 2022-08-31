https://sputnikarabic.ae/20220831/عمدة-بيرديانسك-والأراضي-المحررة-في-زابوروجيه-تجري-استفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-سبتمبر-1067103046.html
سلطات بيرديانسك والأراضي المحررة في زابوروجيه تعلن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا في سبتمبر
سلطات بيرديانسك والأراضي المحررة في زابوروجيه تعلن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا في سبتمبر
أعلن عمدة مدينة بيرديانسك، ألكسندر ساولينكو، اليوم الأربعاء، عن إجراء استفتاء على انضمام بيرديانسك (تقع على الساحل الشمالي لبحر آزوف) والأراضي المحررة في... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T14:21+0000
2022-08-31T14:21+0000
2022-08-31T14:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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بيرديانسك (مقاطعة زابوروجيه) - سبوتنيك. وقال العمدة للصحفيين: "الاستفتاء سيجرى بالطبع على أراضينا. نحن نستعد لهذا الاستفتاء ومن المقرر إجراؤه في سبتمبر لكنني لا أستطيع تحديد الموعد بدقة بعد".وأعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، في يوليو/ تموز الماضي، أن الاستفتاء على وضع المقاطعة، وفقًا للبيانات الأولية، قد يجري في النصف الأول من شهر سبتمبر.وحققت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقدما ملحوظا في العملية؛ حيث تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك، والعشرات من البلدات والقرى في جمهورية دونيتسك.كما حررت القوات الروسية ساحل بحر أزوف بالكامل من سيطرة القوات الأوكرانية، وتسيطر حالياً على أكثر من 90 في المئة من أراضي مقاطعة خيرسون، ونحو 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه، ومساحات واسعة من مقاطعة خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20220831/مصادر-أوكرانية-تؤكد-وصول-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-1067097919.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
سلطات بيرديانسك والأراضي المحررة في زابوروجيه تعلن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا في سبتمبر
14:21 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 14:31 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
أعلن عمدة مدينة بيرديانسك، ألكسندر ساولينكو، اليوم الأربعاء، عن إجراء استفتاء على انضمام بيرديانسك (تقع على الساحل الشمالي لبحر آزوف) والأراضي المحررة في مقاطعة زابوروجيه في سبتمبر/ أيلول، إلى روسيا.
بيرديانسك (مقاطعة زابوروجيه) - سبوتنيك
. وقال العمدة للصحفيين: "الاستفتاء سيجرى بالطبع على أراضينا. نحن نستعد لهذا الاستفتاء ومن المقرر إجراؤه في سبتمبر لكنني لا أستطيع تحديد الموعد بدقة بعد".
وأعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، في يوليو/ تموز الماضي، أن الاستفتاء على وضع المقاطعة، وفقًا للبيانات الأولية، قد يجري في النصف الأول من شهر سبتمبر.
وحققت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين تقدما ملحوظا في العملية؛ حيث تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك، والعشرات من البلدات والقرى في جمهورية دونيتسك.
كما حررت القوات الروسية ساحل بحر أزوف بالكامل من سيطرة القوات الأوكرانية، وتسيطر حالياً على أكثر من 90 في المئة من أراضي مقاطعة خيرسون، ونحو 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه، ومساحات واسعة من مقاطعة خاركوف.