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https://sputnikarabic.ae/20220831/ماكرون-ينعى-رئيس-الاتحاد-السوفيتي-السابق-ميخائيل-غورباتشوف-ويصفه-برجل-السلام-1067067274.html
ماكرون ينعى رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف ويصفه برجل السلام
ماكرون ينعى رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف ويصفه برجل السلام
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التزام الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف بالسلام في أوروبا غير التاريخ المشترك. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T01:02+0000
2022-08-31T01:02+0000
روسيا
غورباتشوف
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باريس - سبوتنيك. وكتب ماكرون على تويتر: "تعازي في وفاة ميخائيل غورباتشوف، رجل السلام الذي فتحت خياراته طريق الحرية للروس"، مضيفا أن "التزامه بالسلام في أوروبا غير تاريخنا المشترك".وفي وقت سابق، مساء الثلاثاء، أعلن المستشفى المركزي السريري عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.وحاز غورباتشوف على جائزة نوبل للسلام عام 1990، وبعد ترك رئاسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، انخرط في الأنشطة الاجتماعية والأدبية.
https://sputnikarabic.ae/20220830/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-في-وفاة-ميخائيل-غورباتشوف-1067066683.html
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روسيا, غورباتشوف
روسيا, غورباتشوف

ماكرون ينعى رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف ويصفه برجل السلام

01:02 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Poolالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Pool
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التزام الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف بالسلام في أوروبا غير التاريخ المشترك.
باريس - سبوتنيك. وكتب ماكرون على تويتر: "تعازي في وفاة ميخائيل غورباتشوف، رجل السلام الذي فتحت خياراته طريق الحرية للروس"، مضيفا أن "التزامه بالسلام في أوروبا غير تاريخنا المشترك".
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف
أمس, 22:11 GMT
وفي وقت سابق، مساء الثلاثاء، أعلن المستشفى المركزي السريري عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.
وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".
والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.
ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
وحاز غورباتشوف على جائزة نوبل للسلام عام 1990، وبعد ترك رئاسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، انخرط في الأنشطة الاجتماعية والأدبية.
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