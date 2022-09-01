https://sputnikarabic.ae/20220901/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-امتنانها-لقيام-روسيا-بما-يلزم-سلامة-بعثة-وكالة-الطاقة-الذرية-إلى-زابوروجيه-1067160706.html
الأمم المتحدة تعرب عن امتنانها لقيام روسيا بما يلزم سلامة بعثة وكالة الطاقة الذرية إلى زابوروجيه
الأمم المتحدة تعرب عن امتنانها لقيام روسيا بما يلزم سلامة بعثة وكالة الطاقة الذرية إلى زابوروجيه
أعربت الأمم المتحدة عن امتنانها لقيام روسيا بما يلزم لضمان سلامة أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارت محطة زابوروجيه النووية اليوم الخميس،... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T18:39+0000
2022-09-01T18:39+0000
2022-09-01T18:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية واستجابة لطلب التعليق على إعلان وزارة الدفاع الروسية أن صمت الأمين العام للأمم المتحدة حيال استفزازات كييف في محطة زابوروجيه يثير الشكوك، "نحن سعداء لأن روسيا الاتحادية قامت بما يلزم لضمان سلامة مفتشينا".غروسي: نرتب لوجود دائم لممثلي وكالة الطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النوويةوبدوره، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الترتيبات تجري لتأسيس وجود دائم لممثلي الوكالة في محطة زابوروجيه النووية، بعد انتهاء زيارته على رأس بعثة الوكالة إلى المحطة اليوم الخميس.وقال غروسي، في مقطع فيديو بثه عبر "تويتر": "أنهينا زيارتنا التي طال انتظارها إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأكملت رحلتي الأولى إلى المناطق الأساسية التي كنا بحاجة إلى رؤيتها... بالطبع هناك المزيد لنفعله وفريقي يواصل العمل، والأهم أننا نرتب لوجود دائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا (في محطة زابوروجيا)".وقال فولغا، للصحفيين، "في الوقت الحالي، وفقا للمعلومات التي تلقيتها الآن، سيبقى ما بين 8 و 12 شخصا، وتابع "(غادر الآخرون) نهائيا. المهمة الرئيسية بالتحديد، هي أن تعبر البعثة الحدود، قبل الساعة الثامنة (مساء، في فاسيلييفكا)".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220901/-مصدر-لـسبوتنيك-روسيا-طلبت-عقد-جلسة-في-مجلس-الأمن-لمناقشة-الأوضاع-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1067156666.html
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العالم, روسيا
الأمم المتحدة تعرب عن امتنانها لقيام روسيا بما يلزم سلامة بعثة وكالة الطاقة الذرية إلى زابوروجيه
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أعربت الأمم المتحدة عن امتنانها لقيام روسيا بما يلزم لضمان سلامة أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارت محطة زابوروجيه النووية اليوم الخميس، تعليقًا على محاولة مخربين أوكرانيين مهاجمة المحطة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية واستجابة لطلب التعليق على إعلان وزارة الدفاع الروسية أن صمت الأمين العام للأمم المتحدة حيال استفزازات كييف في محطة زابوروجيه
يثير الشكوك، "نحن سعداء لأن روسيا الاتحادية قامت بما يلزم لضمان سلامة مفتشينا".
وتابع المتحدث: "وكما هو الحال مع أي بعثة للأمم المتحدة فإن ضمان سلامة أعضائها هي مسؤولية الطرف المسيطر على المنطقة التي تتواجد بها".
غروسي: نرتب لوجود دائم لممثلي وكالة الطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية
وبدوره، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الترتيبات تجري لتأسيس وجود دائم لممثلي الوكالة في محطة زابوروجيه النووية، بعد انتهاء زيارته على رأس بعثة الوكالة إلى المحطة اليوم الخميس.
وقال غروسي، في مقطع فيديو بثه عبر "تويتر": "أنهينا زيارتنا التي طال انتظارها إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأكملت رحلتي الأولى إلى المناطق الأساسية التي كنا بحاجة إلى رؤيتها... بالطبع هناك المزيد لنفعله وفريقي يواصل العمل، والأهم أننا نرتب لوجود دائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا (في محطة زابوروجيا)".
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا، اليوم الخميس، أن بين 8 إلى 12 عضوا في بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يزالون في محطة زابوروجيه النووية؛ وأن بقية الخبراء، برئاسة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، سيغادرون مساءً.
وقال فولغا، للصحفيين، "في الوقت الحالي، وفقا للمعلومات التي تلقيتها الآن، سيبقى ما بين 8 و 12 شخصا، وتابع "(غادر الآخرون) نهائيا. المهمة الرئيسية بالتحديد، هي أن تعبر البعثة الحدود، قبل الساعة الثامنة (مساء، في فاسيلييفكا)".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية
، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.