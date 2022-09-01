https://sputnikarabic.ae/20220901/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تفاصيل-احتجاز-وإطلاق-قطعة-بحرية-أمريكية-غير-ماهولة-في-الخليج-1067120414.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل احتجاز وإطلاق قطعة بحرية أمريكية "غير مأهولة" في الخليج

الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل احتجاز وإطلاق قطعة بحرية أمريكية "غير مأهولة" في الخليج

كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني تفاصيل احتجاز قطعة بحرية أمريكية "غير ماهولة" في الخليج، وإطلاقها فيما بعد. 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T06:26+0000

2022-09-01T06:26+0000

2022-09-01T06:39+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري الإيراني

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قالت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "في يوم الثلاثاء (30 أغسطس/ آب) تم التحكم بقطعة بحرية أمريكية غير مأهولة كانت قد قطعت اتصالاتها الملاحية، ومن ثم جرى قطرها بواسطة سفينة إسناد تابعة لبحرية الحرس الثوري في الخليج للحيلولة دون تعريض طريق مرور السفن التجارية وناقلات النفط للخطر"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضافت البحرية التابعة للحرس الثوري، أن "التحرك السريع والذكي لبحرية الحرس في التحكم بالقطعة البحرية المذكورة وقطرها كان بهدف تأمين طريق الشحن ومنع وقوع حوادث محتملة، وقعت عدة حالات منها بالمنطقة في الأسابيع الأخيرة".وتابعت: "بعد إجراء التحقيقات وتأكيد خطأ الأمريكان والاطمئنان إلى عدم وجود تهديد لأمن إيران الإسلامية ومصالحها الوطنية، تم توجيه التحذيرات اللازمة إلى البحرية الأمريكية بعدم تكرار مثل هذه المواقف والسلوكيات غير القانونية وتم الإفراج عن القطعة البحرية المذكورة بقرار من قائد سفينة الإسناد البحري للحرس الثوري. ومثلما تم التأكيد عليه مرارا، فإن وجود القوات الإرهابية لجيش الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج عرّض للخطر على الدوام استقرار وأمن هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صرحت الثلاثاء الماضي، بأن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة تابعة للحرس الثوري الإسلامي للاستيلاء على زورق أمريكي مسيّر في الخليج".وجاء في البيان أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة دعم بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني لاختطاف مركبة طوافة مسيّرة من الأسطول الخامس (للبحرية الأمريكية) في الخليج يومي 29 و30 أغسطس/ آب".كما أوضحت الخدمة الصحفية أن نوع الطوافة هو "سيل درون إكسبلورر" المجهز بـ "أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات".هذا و ذكر موقع "نور نيوز" الإیراني، إنه "يوم الثلاثاء 30 أغسطس/ آب، تمت السيطرة على قارب أمريكي غير مأهول كانت اتصالاته الملاحية مقطوعة، وسحبه من قبل سفينة الدعم التابعة لبحرية الحرس الثوري في الخليج".وأضاف: "تم تنفيذ الإجراءات التي قامت بها بحرية الحرس الثوري في الوقت المناسب في مجال السيطرة على القارب الأمريكي غير المأهول وسحبه بهدف تأمين طريق الملاحة البحرية ومنع وقوع الحوادث المحتملة، والتي وقعت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة".وأوضح الموقع الإيراني أنه "مع وجود الفرقاطة الأمريكية في المنطقة والمبررات الأمنية والملاحة الآمنة، تم الإفراج عن القارب أعلاه بقرار من قائد سفينة دعم الحرس الثوري".

https://sputnikarabic.ae/20220831/وسائل-إعلام-تكشف-تفاصيل-إيقاف-الحرس-الثوري-سفينة-أمريكية-في-الخليج-1067070356.html

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