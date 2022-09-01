https://sputnikarabic.ae/20220901/الدفاع-الروسية-8-مقاتلات-إف-16-إسرائيلية-هاجمت-أمس-حلب-ودمشق-1067163101.html
الدفاع الروسية: 8 مقاتلات "إف-16" إسرائيلية هاجمت أمس حلب ودمشق
الدفاع الروسية: 8 مقاتلات "إف-16" إسرائيلية هاجمت أمس حلب ودمشق
أعلن مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن 8 مقاتلات من طراز "إف-16" إسرائيلية، قصفت أمس الأربعاء، حلب ودمشق في سوريا. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T20:03+0000
2022-09-01T20:03+0000
2022-09-01T20:03+0000
وزارة الدفاع الروسية
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، إن "8 مقاتلات تكتيكية من طراز (إف-16) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قامت بالهجوم دون دخول الأجواء السورية".وأوضح أن "الدفاعات الجوية السورية نجحت في تدمير 3 صواريخ إسرائيلية".وأفاد إيغوروف بأن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابة 5 جنود سوريين، وتدمير هوائي منظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودعين معدات عسكرية، كما تضرر مدرج لا يعمل في مطار النيرب بحلب.وأمس الأربعاء، قال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك"، إنه في "حوالي الساعة 20:00 من مساء أمس الأربعاء استهدف الطيران الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".وأكد المصدر أنه في نفس التوقيت تقريبا، قامت صواريخ اعتراضية تابعة للدفاع الجوي السوري بالتصدي لعدوان إسرائيلي آخر على محيط العاصمة دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20220831/-مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-محيط-مطار-حلب-الدولي-1067112375.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
وزارة الدفاع الروسية, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
الدفاع الروسية: 8 مقاتلات "إف-16" إسرائيلية هاجمت أمس حلب ودمشق
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أعلن مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن 8 مقاتلات من طراز "إف-16" إسرائيلية، قصفت أمس الأربعاء، حلب ودمشق في سوريا.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا
، اللواء أوليغ إيغوروف، إن "8 مقاتلات تكتيكية من طراز (إف-16) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قامت بالهجوم دون دخول الأجواء السورية".
وأضاف أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت بـ8 صواريخ موجهة و8 قذائف موجهة منشآت مطار "نيرب" العسكري بحلب ومطار دوفالي الدولي جنوب شرق دمشق".
وأوضح أن "الدفاعات الجوية السورية نجحت في تدمير 3 صواريخ إسرائيلية".
وأفاد إيغوروف بأن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابة 5 جنود سوريين، وتدمير هوائي منظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودعين معدات عسكرية، كما تضرر مدرج لا يعمل في مطار النيرب بحلب.
وأمس الأربعاء، قال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك
"، إنه في "حوالي الساعة 20:00 من مساء أمس الأربعاء استهدف الطيران الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".
وأكد المصدر أنه في نفس التوقيت تقريبا، قامت صواريخ اعتراضية تابعة للدفاع الجوي السوري بالتصدي لعدوان إسرائيلي آخر على محيط العاصمة دمشق.