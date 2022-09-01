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https://sputnikarabic.ae/20220901/بعد-مطالبته-بميزانية-ضخمة-ما-هي-القدرات-الحالية-للجيش-الياباني-1067146578.html
بعد مطالبته بميزانية ضخمة… ما هي القدرات الحالية للجيش الياباني؟
بعد مطالبته بميزانية ضخمة… ما هي القدرات الحالية للجيش الياباني؟
يمتلك الجيش الياباني قوة عسكرية برية وبحرية وجوية تجعله في المرتبة رقم 5 بين أقوى 142 جيشا في العالم في الوقت الحالي. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T14:06+0000
2022-09-01T14:06+0000
رصد عسكري
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ورغم ذلك، طلبت وزارة الدفاع اليابانية، أمس الأربعاء، تخصيص ميزانية دفاع للعام المالي المقبل (2023/ 2024) تقدر بـ 41.4 مليار دولار، كما تقول صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، التي أشارت إلى أنها ستكون أكبر بنسبة 3.5 في المئة من الميزانية الحالية.ويمتلك الجيش الياباني 309 آلاف جندي بينهم 240 ألف جندي قوات عاملة و55 ألف قوات احتياطية، إضافة إلى 14 ألفا من قوات شبه عسكرية، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.أما القوات البرية اليابانية فتضم ألفا و4 دبابات و5 آلاف و500 مدرعة و214 مدفع ذاتي الحركة و480 مدفع ميداني و99 راجمة صواريخ.ويضم الأسطول الحربي الياباني 155 وحدة بحرية بينها 36 مدمرة و4 حاملات مروحيات و4 فرقاطات و6 كورفيتات و21 غواصة، إضافة إلى كاسحات الألغام وسفن الدورية، وهو ما يجعله في المرتبة رقم 19 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220821/اليابان-تدرس-حشد-ألف-صاروخ-لمواجهة-ثالث-أقوى-جيش-في-العالم-1066696287.html
https://sputnikarabic.ae/20220831/وزارة-الدفاع-اليابانية-تطلب-ميزانية-قياسية-للسنة-المالية-المقبلة-1067105028.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

بعد مطالبته بميزانية ضخمة… ما هي القدرات الحالية للجيش الياباني؟

14:06 GMT 01.09.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashiسفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني
سفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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يمتلك الجيش الياباني قوة عسكرية برية وبحرية وجوية تجعله في المرتبة رقم 5 بين أقوى 142 جيشا في العالم في الوقت الحالي.
ورغم ذلك، طلبت وزارة الدفاع اليابانية، أمس الأربعاء، تخصيص ميزانية دفاع للعام المالي المقبل (2023/ 2024) تقدر بـ 41.4 مليار دولار، كما تقول صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، التي أشارت إلى أنها ستكون أكبر بنسبة 3.5 في المئة من الميزانية الحالية.
صاروخ صيني بعيد المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
اليابان تدرس حشد ألف صاروخ لمواجهة ثالث أقوى جيش في العالم
21 أغسطس, 16:48 GMT
ويمتلك الجيش الياباني 309 آلاف جندي بينهم 240 ألف جندي قوات عاملة و55 ألف قوات احتياطية، إضافة إلى 14 ألفا من قوات شبه عسكرية، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتصنف القوات الجوية اليابانية في المرتبة رقم 6 عالميا وتمتلك ألفا و449 طائرة حربية.
أما القوات البرية اليابانية فتضم ألفا و4 دبابات و5 آلاف و500 مدرعة و214 مدفع ذاتي الحركة و480 مدفع ميداني و99 راجمة صواريخ.
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
وزارة الدفاع اليابانية تطلب ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة
أمس, 14:55 GMT
ويضم الأسطول الحربي الياباني 155 وحدة بحرية بينها 36 مدمرة و4 حاملات مروحيات و4 فرقاطات و6 كورفيتات و21 غواصة، إضافة إلى كاسحات الألغام وسفن الدورية، وهو ما يجعله في المرتبة رقم 19 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم.
مقارنة بين الأسطولين الصيني والياباني
مقارنة بين الأسطولين الصيني والياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والياباني
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