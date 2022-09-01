https://sputnikarabic.ae/20220901/بوتين-مهمة-روسيا-تتمثل-بوقف-حرب-السلطات-الأوكرانية-ضد-سكان-دونباس-1067147523.html
بوتين: مهمة روسيا تتمثل بإيقاف حرب السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس
بوتين: مهمة روسيا تتمثل بإيقاف حرب السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مهمة روسيا الاتحادية في عمليتها العسكرية الخاصة، هي إيقاف الحرب التي شنتها السلطات الأوكرانية ضد المواطنين... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T14:14+0000
2022-09-01T14:14+0000
2022-09-01T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بوتين خلال حوار مفتوح أجراه مع تلاميذ المدارس، إن هناك من يعتقد اليوم بوجود "نوع من العدوان" من جانب روسيا لكن "لا أحد يفهم أو يعرف أنه بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، لم يرغب سكان دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم- في جزء كبير منهم على أي حال- في الاعتراف بنتائج هذا الانقلاب".وأشار بوتين إلى أن مهمة روسيا هي وقف هذه الحرب التي شنت من قبل نظام كييف ضد سكان دونباس وقال:
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روسيا
بوتين: مهمة روسيا تتمثل بإيقاف حرب السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس
14:14 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مهمة روسيا الاتحادية في عمليتها العسكرية الخاصة، هي إيقاف الحرب التي شنتها السلطات الأوكرانية ضد المواطنين في دونباس.
وقال بوتين خلال حوار مفتوح أجراه مع تلاميذ المدارس، إن هناك من يعتقد اليوم بوجود "نوع من العدوان" من جانب روسيا لكن "لا أحد يفهم أو يعرف أنه بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، لم يرغب سكان دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم- في جزء كبير منهم على أي حال- في الاعتراف بنتائج هذا الانقلاب".
وأشار بوتين إلى أن مهمة روسيا هي وقف هذه الحرب التي شنت من قبل نظام كييف ضد سكان دونباس وقال: