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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220901/بوتين-مهمة-روسيا-تتمثل-بوقف-حرب-السلطات-الأوكرانية-ضد-سكان-دونباس-1067147523.html
بوتين: مهمة روسيا تتمثل بإيقاف حرب السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس
بوتين: مهمة روسيا تتمثل بإيقاف حرب السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مهمة روسيا الاتحادية في عمليتها العسكرية الخاصة، هي إيقاف الحرب التي شنتها السلطات الأوكرانية ضد المواطنين... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T14:14+0000
2022-09-01T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بوتين خلال حوار مفتوح أجراه مع تلاميذ المدارس، إن هناك من يعتقد اليوم بوجود "نوع من العدوان" من جانب روسيا لكن "لا أحد يفهم أو يعرف أنه بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، لم يرغب سكان دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم- في جزء كبير منهم على أي حال- في الاعتراف بنتائج هذا الانقلاب".وأشار بوتين إلى أن مهمة روسيا هي وقف هذه الحرب التي شنت من قبل نظام كييف ضد سكان دونباس وقال:
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روسيا

بوتين: مهمة روسيا تتمثل بإيقاف حرب السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس

14:14 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 01.09.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربوتين خلال افتتاح "آرميا 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مهمة روسيا الاتحادية في عمليتها العسكرية الخاصة، هي إيقاف الحرب التي شنتها السلطات الأوكرانية ضد المواطنين في دونباس.
وقال بوتين خلال حوار مفتوح أجراه مع تلاميذ المدارس، إن هناك من يعتقد اليوم بوجود "نوع من العدوان" من جانب روسيا لكن "لا أحد يفهم أو يعرف أنه بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، لم يرغب سكان دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم- في جزء كبير منهم على أي حال- في الاعتراف بنتائج هذا الانقلاب".
وأشار بوتين إلى أن مهمة روسيا هي وقف هذه الحرب التي شنت من قبل نظام كييف ضد سكان دونباس وقال:
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMT
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