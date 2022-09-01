https://sputnikarabic.ae/20220901/مرسل-سبوتنيك-وصول-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1067137820.html
مراسل "سبوتنيك": وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية... فيديو
مراسل "سبوتنيك": وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه اللحظات إلى محطة زابوروجيه النووية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:26+0000
2022-09-01T11:26+0000
2022-09-01T11:36+0000
روسيا
العالم
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ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لوصول السيارات التي تقل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، حيث وصلت البعثة بسيارات حملت شارة الأمم المتحدة.وكان رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قد أعلن قبل ساعات، أن سيارة رئيس البعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر نقطة التفتيش إلى الأراضي المحررة في مقاطعة زابوروجيه.وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغودار".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مراسل "سبوتنيك": وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية... فيديو
11:26 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 11:36 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه اللحظات إلى محطة زابوروجيه النووية.
ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لوصول السيارات التي تقل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، حيث وصلت البعثة بسيارات حملت شارة الأمم المتحدة.
وكان رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قد أعلن قبل ساعات، أن سيارة رئيس البعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر نقطة التفتيش إلى الأراضي المحررة في مقاطعة زابوروجيه.
وقال باليتسكي لقناة "روسيا 24": "اجتازت سيارة رئيس الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، حاجز التفتيش لدينا ويمر جزء آخر من السيارات عبره، لأن هناك الكثير منها، وهي الآن موجودة بالفعل على أراضينا"، وأضاف قائلا: "سيواصلون حرفيًا في غضون دقائق تحركاتهم باتجاه المحطة".
وأفادت وسائل إعلام غربية
، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغودار".
وصرح
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.