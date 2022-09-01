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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220901/ممثل-روساتوم-لغروسي-أوروبا-وروسيا-وأوكرانيا-على-حافة-خطر-جسيم-إذا-لم-توقف-كييف-قصف-زابوروجيه-1067149636.html
ممثل "روساتوم" لغروسي: أوروبا وروسيا وأوكرانيا على حافة خطر جسيم إذا لم توقف كييف قصف زابوروجيه
ممثل "روساتوم" لغروسي: أوروبا وروسيا وأوكرانيا على حافة خطر جسيم إذا لم توقف كييف قصف زابوروجيه
أكد مستشار الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" رينات كارشا، لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستكون على حافة خطر كبير... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T14:29+0000
2022-09-01T14:31+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقل مراسل وكالة "سبوتينك" من محطة زابوروجيه النووية تصريحات كارشا خلال حديثه مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي وصل إلى محطة زابوروجيه النووية قبل ساعات على رأس وفد أممي تابع للوكالة، وقال كارشا:وعرض المستشار في "روساتوم" على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قذيفة أوكرانية غير منفجرة من نوع "أورغان" (الإعصار)، والتي سقطت على بعد عشرات الأمتار من أمام مبنى تخزين الوقود النووي المستهلك، وعلى بعد بضع مئات من الأمتار من وحدة الطاقة الرابعة لمحطة زابوروجيه النووية.وبدوره، أشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أن بعثة الوكالة إلى محطة زابوروجيه النووية، ستبحث إمكانية تواجد مفتشين من الوكالة بشكل دائم في المحطة النووية. وقال غروسي خلال لقائه موظفي المحطة: ونوه غروسي إلى أنه في الوقت الحالي "علينا الذهاب وتفقد المنشآت"، مضيفا أن تركيز البعثة "ينصب بشكل خاص على جوانب السلامة النووية والإشعاعية".وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك"، قبل ساعات من اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لوصول السيارات التي تقل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، حيث وصلت البعثة بـ9 سيارات حملت شارة الأمم المتحدة، مع عدة سيارات ومدرعات مرافقة.وأشار المراسل إلى أن الأجواء هادئة حاليا في المنطقة مبينا عدم وجود أي أصوات لإطلاق النار خلال لحظات وصول البعثة إلى المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220901/توقف-قصف-مدينة-إينرغودار-ومنطقة-المحطة-النووية-بعد-وصول-بعثة-الوكالة-الدولية-إلى-زابوروجيه-1067144003.html
https://sputnikarabic.ae/20220901/مرسل-سبوتنيك-وصول-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1067137820.html
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روسيا, العالم

ممثل "روساتوم" لغروسي: أوروبا وروسيا وأوكرانيا على حافة خطر جسيم إذا لم توقف كييف قصف زابوروجيه

14:29 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 14:31 GMT 01.09.2022)
© AFP 2022 / GENYA SAVILOVوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوروجيه، أوكرانيا 31 أغسطس 2022
وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوروجيه، أوكرانيا 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / GENYA SAVILOV
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أكد مستشار الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" رينات كارشا، لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستكون على حافة خطر كبير إذا لم يتوقف القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه النووية.
ونقل مراسل وكالة "سبوتينك" من محطة زابوروجيه النووية تصريحات كارشا خلال حديثه مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي وصل إلى محطة زابوروجيه النووية قبل ساعات على رأس وفد أممي تابع للوكالة، وقال كارشا:

"نحن نتحدث عن ذرة سلمية (ذرة نووية ليست للاستخدام العسكري). بالنسبة لنا، ما يحدث هنا هو حالة شاذة (خاطئة). لكننا نفهم تماما أنه حتى يتوقف القصف (الأوكراني)، فإن أوكرانيا وروسيا وأوروبا على وشك خطر جسيم للغاية... هذه ليست سياسة".

رينات كارشا
مستشار الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم"
وعرض المستشار في "روساتوم" على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قذيفة أوكرانية غير منفجرة من نوع "أورغان" (الإعصار)، والتي سقطت على بعد عشرات الأمتار من أمام مبنى تخزين الوقود النووي المستهلك، وعلى بعد بضع مئات من الأمتار من وحدة الطاقة الرابعة لمحطة زابوروجيه النووية.
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
توقف قصف مدينة إنرغودار ومنطقة المحطة النووية بعد وصول بعثة الوكالة الدولية إلى زابوروجيه
13:13 GMT
وبدوره، أشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أن بعثة الوكالة إلى محطة زابوروجيه النووية، ستبحث إمكانية تواجد مفتشين من الوكالة بشكل دائم في المحطة النووية. وقال غروسي خلال لقائه موظفي المحطة:

"لدينا جميعا هدف واحد، وهو حماية المحطة من حادث نووي.. علينا بذل كل ما بوسعنا لإيجاد فرصة والتوصل لاتفاق مع جميع الأطراف".

رافائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ونوه غروسي إلى أنه في الوقت الحالي "علينا الذهاب وتفقد المنشآت"، مضيفا أن تركيز البعثة "ينصب بشكل خاص على جوانب السلامة النووية والإشعاعية".
جندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مراسل "سبوتنيك": وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية... فيديو
11:26 GMT
وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك"، قبل ساعات من اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.
ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لوصول السيارات التي تقل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، حيث وصلت البعثة بـ9 سيارات حملت شارة الأمم المتحدة، مع عدة سيارات ومدرعات مرافقة.
وأشار المراسل إلى أن الأجواء هادئة حاليا في المنطقة مبينا عدم وجود أي أصوات لإطلاق النار خلال لحظات وصول البعثة إلى المحطة.
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