https://sputnikarabic.ae/20220901/ممثل-روساتوم-لغروسي-أوروبا-وروسيا-وأوكرانيا-على-حافة-خطر-جسيم-إذا-لم-توقف-كييف-قصف-زابوروجيه-1067149636.html

ممثل "روساتوم" لغروسي: أوروبا وروسيا وأوكرانيا على حافة خطر جسيم إذا لم توقف كييف قصف زابوروجيه

ممثل "روساتوم" لغروسي: أوروبا وروسيا وأوكرانيا على حافة خطر جسيم إذا لم توقف كييف قصف زابوروجيه

أكد مستشار الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" رينات كارشا، لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستكون على حافة خطر كبير... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T14:29+0000

2022-09-01T14:29+0000

2022-09-01T14:31+0000

روسيا

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ونقل مراسل وكالة "سبوتينك" من محطة زابوروجيه النووية تصريحات كارشا خلال حديثه مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي وصل إلى محطة زابوروجيه النووية قبل ساعات على رأس وفد أممي تابع للوكالة، وقال كارشا:وعرض المستشار في "روساتوم" على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قذيفة أوكرانية غير منفجرة من نوع "أورغان" (الإعصار)، والتي سقطت على بعد عشرات الأمتار من أمام مبنى تخزين الوقود النووي المستهلك، وعلى بعد بضع مئات من الأمتار من وحدة الطاقة الرابعة لمحطة زابوروجيه النووية.وبدوره، أشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أن بعثة الوكالة إلى محطة زابوروجيه النووية، ستبحث إمكانية تواجد مفتشين من الوكالة بشكل دائم في المحطة النووية. وقال غروسي خلال لقائه موظفي المحطة: ونوه غروسي إلى أنه في الوقت الحالي "علينا الذهاب وتفقد المنشآت"، مضيفا أن تركيز البعثة "ينصب بشكل خاص على جوانب السلامة النووية والإشعاعية".وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك"، قبل ساعات من اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لوصول السيارات التي تقل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، حيث وصلت البعثة بـ9 سيارات حملت شارة الأمم المتحدة، مع عدة سيارات ومدرعات مرافقة.وأشار المراسل إلى أن الأجواء هادئة حاليا في المنطقة مبينا عدم وجود أي أصوات لإطلاق النار خلال لحظات وصول البعثة إلى المحطة.

https://sputnikarabic.ae/20220901/توقف-قصف-مدينة-إينرغودار-ومنطقة-المحطة-النووية-بعد-وصول-بعثة-الوكالة-الدولية-إلى-زابوروجيه-1067144003.html

https://sputnikarabic.ae/20220901/مرسل-سبوتنيك-وصول-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1067137820.html

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