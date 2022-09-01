https://sputnikarabic.ae/20220901/توقف-قصف-مدينة-إينرغودار-ومنطقة-المحطة-النووية-بعد-وصول-بعثة-الوكالة-الدولية-إلى-زابوروجيه-1067144003.html
توقف قصف مدينة إنرغودار ومنطقة المحطة النووية بعد وصول بعثة الوكالة الدولية إلى زابوروجيه
توقف قصف مدينة إنرغودار ومنطقة المحطة النووية بعد وصول بعثة الوكالة الدولية إلى زابوروجيه
أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، اليوم الخميس، توقف القصف على مدينة إنرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد منتصف الظهر، في الوقت الذي وصلت فيه... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:13+0000
2022-09-01T13:13+0000
2022-09-01T13:16+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال باليتسكي عبر القناة الأولى بالتلفزيون الروسي: "توقف القصف حرفيا بعد أن سمح لهم (بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية) الجانب الأوكراني بالتحرك... في حوالي الساعة 13.00".وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك"، قبل ساعات من اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لوصول السيارات التي تقل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، حيث وصلت البعثة بـ9 سيارات حملت شارة الأمم المتحدة، مع عدة سيارات ومدرعات مرافقة.وأشار المراسل إلى أن الأجواء هادئة حاليا في المنطقة مبينا عدم وجود أي أصوات لإطلاق النار خلال لحظات وصول البعثة إلى المحطة.وقال باليتسكي لقناة "روسيا 24": "اجتازت سيارة رئيس الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، حاجز التفتيش لدينا ويمر جزء آخر من السيارات عبره، لأن هناك الكثير منها، وهي الآن موجودة بالفعل على أراضينا"، وأضاف قائلا: "سيواصلون حرفيًا في غضون دقائق تحركاتهم باتجاه المحطة".
https://sputnikarabic.ae/20220901/مرسل-سبوتنيك-وصول-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1067137820.html
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توقف قصف مدينة إنرغودار ومنطقة المحطة النووية بعد وصول بعثة الوكالة الدولية إلى زابوروجيه
13:13 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، اليوم الخميس، توقف القصف على مدينة إنرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد منتصف الظهر، في الوقت الذي وصلت فيه قافلة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مقاطعة زابورجيه.
موسكو - سبوتنيك. وقال باليتسكي عبر القناة الأولى بالتلفزيون الروسي: "توقف القصف حرفيا بعد أن سمح لهم (بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية) الجانب الأوكراني بالتحرك... في حوالي الساعة 13.00".
وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك"، قبل ساعات من اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.
ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" المشاهد
الأولى لوصول السيارات التي تقل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، حيث وصلت البعثة بـ9 سيارات حملت شارة الأمم المتحدة، مع عدة سيارات ومدرعات مرافقة.
وأشار المراسل إلى أن الأجواء هادئة حاليا في المنطقة مبينا عدم وجود أي أصوات لإطلاق النار خلال لحظات وصول البعثة إلى المحطة.
وكان رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قد أعلن قبل ساعات أيضا، أن سيارة رئيس البعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر نقطة التفتيش إلى الأراضي المحررة في مقاطعة زابوروجيه.
وقال باليتسكي لقناة "روسيا 24": "اجتازت سيارة رئيس الوكالة الدولية
، رافائيل غروسي، حاجز التفتيش لدينا ويمر جزء آخر من السيارات عبره، لأن هناك الكثير منها، وهي الآن موجودة بالفعل على أراضينا"، وأضاف قائلا: "سيواصلون حرفيًا في غضون دقائق تحركاتهم باتجاه المحطة".