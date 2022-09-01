عربي
https://sputnikarabic.ae/20220901/هل-يتوصل-العالم-لعلاج-سرطان-الدماغ-قريبا-1067141933.html
هل يتوصل العالم لعلاج لسرطان الدماغ قريبا؟
هل يتوصل العالم لعلاج لسرطان الدماغ قريبا؟
ينتج سرطان الدماغ عن تكاثر خلايا غير طبيعية داخل المخ، وهي المشكلة التي يحاول الباحثون حول العالم أن يتوصلوا إلى طريقة لعلاجها. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:44+0000
2022-09-01T12:44+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1048060877_0:392:1455:1210_1920x0_80_0_0_34f329a0d3d672a18ad51617bcca6d62.jpg
ويعد العالم التركي عزيز سنجر، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، أحد الباحثين في هذا المجال، حسبما تقول وكالة "الأناضول" التركية، في مقابلة معه، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يقترب من التوصل إلى علاج لهذا المرض.ويقول سنجل، إنه يمكن استخدام جزيء يحمل الرمز الكودي "إي دي يو" لعلاج سرطان الدماغ، مشيرا إلى أن هذه الجزيء يتم استخدامه على نطاق واسع في التجارب المعملية لهذا الغرض.وأوضح العالم التركي أن "إي دي يو" يتم استخدامه على نطاق واسع في علم الأحياء الجزيئية، خاصة منذ عام 2008 لقدرته على تجاوز ما يسمى حاجز الدم في الدماغ عن طريق الانتقال إلى أنسجة الدماغ.ويقيم عزيز سنجر، 75 عاما، في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنه نشر مقالا علميا قبل أيام في مجلة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم.وقال سنجر، إنه بدأ في يناير/ كانون الثاني الماضي دراسة جديدة لملاحظة الأنشطة المتعلقة بقتل الخلايا السرطانية مع 10 باحثين آخرين، مشيرا إلى أنه تم إجراء تجربتين عن قتل الخلايا السرطانية وأنهم يواصلون العمل.ولفت إلى أنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة تم التأكد من قدرة هذا الجزيء على قتل الخلايا السرطانية، لكننا لم نتعرف على السبب وراء ذلك وهو ما جعلنا نواصل البحث.
https://sputnikarabic.ae/20210926/أفضل-صديق-للصحة-مشروب-للوقاية-من-السرطان-والسكتة-الدماغية-1050254231.html
https://sputnikarabic.ae/20200825/طريقة-سهلة-لتقليل-مخاطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-والسرطان-1046350623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1048060877_0:255:1455:1346_1920x0_80_0_0_613c0523bc5432e14ee03b78b882b668.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

هل يتوصل العالم لعلاج لسرطان الدماغ قريبا؟

12:44 GMT 01.09.2022
© flickr.com / Ars Electronicaسرطان الدماغ
سرطان الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© flickr.com / Ars Electronica
تابعنا عبرTelegram
ينتج سرطان الدماغ عن تكاثر خلايا غير طبيعية داخل المخ، وهي المشكلة التي يحاول الباحثون حول العالم أن يتوصلوا إلى طريقة لعلاجها.
ويعد العالم التركي عزيز سنجر، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، أحد الباحثين في هذا المجال، حسبما تقول وكالة "الأناضول" التركية، في مقابلة معه، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يقترب من التوصل إلى علاج لهذا المرض.
مشروب الشاي الأخضر مع النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2021
أفضل صديق للصحة... مشروب للوقاية من السرطان والسكتة الدماغية
26 سبتمبر 2021, 08:04 GMT
ويقول سنجل، إنه يمكن استخدام جزيء يحمل الرمز الكودي "إي دي يو" لعلاج سرطان الدماغ، مشيرا إلى أن هذه الجزيء يتم استخدامه على نطاق واسع في التجارب المعملية لهذا الغرض.
وأوضح العالم التركي أن "إي دي يو" يتم استخدامه على نطاق واسع في علم الأحياء الجزيئية، خاصة منذ عام 2008 لقدرته على تجاوز ما يسمى حاجز الدم في الدماغ عن طريق الانتقال إلى أنسجة الدماغ.
ويقيم عزيز سنجر، 75 عاما، في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنه نشر مقالا علميا قبل أيام في مجلة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم.
راكب دراجة هوائية يعبر شارع غالوتفينسكي على خلفية غروب الشمس في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2020
طريقة سهلة لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسرطان
25 أغسطس 2020, 08:53 GMT
وقال سنجر، إنه بدأ في يناير/ كانون الثاني الماضي دراسة جديدة لملاحظة الأنشطة المتعلقة بقتل الخلايا السرطانية مع 10 باحثين آخرين، مشيرا إلى أنه تم إجراء تجربتين عن قتل الخلايا السرطانية وأنهم يواصلون العمل.
ولفت إلى أنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة تم التأكد من قدرة هذا الجزيء على قتل الخلايا السرطانية، لكننا لم نتعرف على السبب وراء ذلك وهو ما جعلنا نواصل البحث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала