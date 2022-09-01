https://sputnikarabic.ae/20220901/هل-يتوصل-العالم-لعلاج-سرطان-الدماغ-قريبا-1067141933.html
هل يتوصل العالم لعلاج لسرطان الدماغ قريبا؟
هل يتوصل العالم لعلاج لسرطان الدماغ قريبا؟
ينتج سرطان الدماغ عن تكاثر خلايا غير طبيعية داخل المخ، وهي المشكلة التي يحاول الباحثون حول العالم أن يتوصلوا إلى طريقة لعلاجها. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:44+0000
2022-09-01T12:44+0000
2022-09-01T12:44+0000
العالم
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ويعد العالم التركي عزيز سنجر، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، أحد الباحثين في هذا المجال، حسبما تقول وكالة "الأناضول" التركية، في مقابلة معه، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يقترب من التوصل إلى علاج لهذا المرض.ويقول سنجل، إنه يمكن استخدام جزيء يحمل الرمز الكودي "إي دي يو" لعلاج سرطان الدماغ، مشيرا إلى أن هذه الجزيء يتم استخدامه على نطاق واسع في التجارب المعملية لهذا الغرض.وأوضح العالم التركي أن "إي دي يو" يتم استخدامه على نطاق واسع في علم الأحياء الجزيئية، خاصة منذ عام 2008 لقدرته على تجاوز ما يسمى حاجز الدم في الدماغ عن طريق الانتقال إلى أنسجة الدماغ.ويقيم عزيز سنجر، 75 عاما، في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنه نشر مقالا علميا قبل أيام في مجلة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم.وقال سنجر، إنه بدأ في يناير/ كانون الثاني الماضي دراسة جديدة لملاحظة الأنشطة المتعلقة بقتل الخلايا السرطانية مع 10 باحثين آخرين، مشيرا إلى أنه تم إجراء تجربتين عن قتل الخلايا السرطانية وأنهم يواصلون العمل.ولفت إلى أنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة تم التأكد من قدرة هذا الجزيء على قتل الخلايا السرطانية، لكننا لم نتعرف على السبب وراء ذلك وهو ما جعلنا نواصل البحث.
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العالم
هل يتوصل العالم لعلاج لسرطان الدماغ قريبا؟
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ينتج سرطان الدماغ عن تكاثر خلايا غير طبيعية داخل المخ، وهي المشكلة التي يحاول الباحثون حول العالم أن يتوصلوا إلى طريقة لعلاجها.
ويعد العالم التركي عزيز سنجر، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، أحد الباحثين في هذا المجال، حسبما تقول
وكالة "الأناضول" التركية، في مقابلة معه، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يقترب من التوصل إلى علاج لهذا المرض.
26 سبتمبر 2021, 08:04 GMT
ويقول سنجل، إنه يمكن استخدام جزيء يحمل الرمز الكودي "إي دي يو" لعلاج سرطان
الدماغ، مشيرا إلى أن هذه الجزيء يتم استخدامه على نطاق واسع في التجارب المعملية لهذا الغرض.
وأوضح العالم التركي أن "إي دي يو" يتم استخدامه على نطاق واسع في علم الأحياء الجزيئية، خاصة منذ عام 2008 لقدرته على تجاوز ما يسمى حاجز الدم في الدماغ عن طريق الانتقال إلى أنسجة الدماغ.
ويقيم عزيز سنجر، 75 عاما، في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنه نشر مقالا علميا قبل أيام في مجلة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم.
وقال سنجر، إنه بدأ في يناير/ كانون الثاني الماضي دراسة جديدة
لملاحظة الأنشطة المتعلقة بقتل الخلايا السرطانية مع 10 باحثين آخرين، مشيرا إلى أنه تم إجراء تجربتين عن قتل الخلايا السرطانية وأنهم يواصلون العمل.
ولفت إلى أنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة تم التأكد من قدرة هذا الجزيء على قتل الخلايا السرطانية، لكننا لم نتعرف على السبب وراء ذلك وهو ما جعلنا نواصل البحث.