https://sputnikarabic.ae/20220902/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلات-أوكرانية-طورت-لحمل-صواريخ-هارم-أمريكية-1067183551.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلات أوكرانية طورت لحمل صواريخ "هارم" أمريكية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلات أوكرانية طورت لحمل صواريخ "هارم" أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلات أوكرانية تم تطويرها لحمل صواريخ "هارم" أمريكية الصنع، مؤكدة تحييد 40 جنديا في ضربات استهدفت اللواء... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:17+0000
2022-09-02T12:17+0000
2022-09-02T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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ونشرت الدفاع الروسية بيانات كشفت فيه التقدم الجديد الذي أحرزته القوات الروسية خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أشارت إلى أن قوات نظام كييف تواصل محاولاتها فاشلة للحصول على موطئ قدم في مناطق معينة في اتجاه نيكولايف - كريفوي روج.وأكدت الدفاع الروسية أن سلاح الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية ألحقت خسائر كبيرة لوحدات واحتياطيات القوات الأوكرانية.وجاء في بيان الوزارة: "في يوم واحد فقط من القتال في هذا الاتجاه، فقد العدو 13 دبابة و19 مركبة مشاة قتالية و12 مركبة قتالية مدرعة أخرى و11 شاحنة صغيرة بمدافع رشاشة ثقيلة وأكثر من 330 فردا عسكريا. تم القبض على مسلحين اثنين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلات أوكرانية طورت لحمل صواريخ "هارم" أمريكية
12:17 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 02.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلات أوكرانية تم تطويرها لحمل صواريخ "هارم" أمريكية الصنع، مؤكدة تحييد 40 جنديا في ضربات استهدفت اللواء الأوكراني 17 وحظائر اللواء 46.
ونشرت الدفاع الروسية بيانات كشفت فيه التقدم الجديد الذي أحرزته القوات الروسية خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أشارت إلى أن قوات نظام كييف تواصل محاولاتها فاشلة للحصول على موطئ قدم في مناطق معينة في اتجاه نيكولايف - كريفوي روج.
وأكدت الدفاع الروسية أن سلاح الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية ألحقت خسائر كبيرة لوحدات واحتياطيات القوات الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "في يوم واحد فقط من القتال في هذا الاتجاه، فقد العدو 13 دبابة و19 مركبة مشاة قتالية و12 مركبة قتالية مدرعة أخرى و11 شاحنة صغيرة بمدافع رشاشة ثقيلة وأكثر من 330 فردا عسكريا. تم القبض على مسلحين اثنين".