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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220902/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067168711.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T06:11+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:11 GMT 02.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:11 GMT 02.09.2022
السلطات التركية تعلن استئناف الملاحة في مضيق البوسفور
أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، الاستئناف الكامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، بعد توقفها بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.
06:10 GMT 02.09.2022
بعد هجوم فاشل.. مشارح مدينة نيكولاييف في جنوب أوكرانيا تصبح مكتظة
تحدث عمدة مدينة سنيغيريوفكا التابعة لمقاطعة نيكولاييف الأوكرانية سابقا لوكالة "سبوتنيك" للأنباء عن آثار المحاولة الهجومية الفاشلة للقوات الأوكرانية.
وقال يوري بارباشوف: "جميع مشارح مدينة نيكولايف مكتظة".
وأوضح أنها مكتظة بجثث الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في هجوم فاشل للقوات الأوكرانية التي أمرها الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشن هجوم لاستعادة السيطرة على مناطق في جنوب أوكرانيا تحررت من التبعية لنظام كييف بمساعدة القوات الروسية.
06:10 GMT 02.09.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
روسيا لن تفرض على دول الشرق الأوسط الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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