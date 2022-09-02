تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:11 GMT 02.09.2022
أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، الاستئناف الكامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، بعد توقفها بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.
06:10 GMT 02.09.2022
تحدث عمدة مدينة سنيغيريوفكا التابعة لمقاطعة نيكولاييف الأوكرانية سابقا لوكالة "سبوتنيك" للأنباء عن آثار المحاولة الهجومية الفاشلة للقوات الأوكرانية.
وقال يوري بارباشوف: "جميع مشارح مدينة نيكولايف مكتظة".
وأوضح أنها مكتظة بجثث الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في هجوم فاشل للقوات الأوكرانية التي أمرها الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشن هجوم لاستعادة السيطرة على مناطق في جنوب أوكرانيا تحررت من التبعية لنظام كييف بمساعدة القوات الروسية.
وقال يوري بارباشوف: "جميع مشارح مدينة نيكولايف مكتظة".
وأوضح أنها مكتظة بجثث الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في هجوم فاشل للقوات الأوكرانية التي أمرها الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشن هجوم لاستعادة السيطرة على مناطق في جنوب أوكرانيا تحررت من التبعية لنظام كييف بمساعدة القوات الروسية.
06:10 GMT 02.09.2022