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https://sputnikarabic.ae/20220902/باكستان-خسائر-كارثة-الفيضانات-ستتجاوز-10-مليارات-دولار-1067201782.html
باكستان: خسائر كارثة الفيضانات ستتجاوز 10 مليارات دولار
باكستان: خسائر كارثة الفيضانات ستتجاوز 10 مليارات دولار
وجه وزير الخارجية الباكستاني نداء عاجلا للحصول على مساعدات دولية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد قتلى الفيضانات التاريخية في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T15:40+0000
2022-09-02T15:40+0000
العالم
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تعاني باكستان بالفعل من أزمة اقتصادية، مما أدى إلى غرق أكثر من ثلث البلاد في المياه، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 1000 شخص والإضرار بنحو 33 مليون شخص.وقال بيلاوال بوتو زرداري، وزير خارجية البلاد لشبكة "سي إن بي سي"، صباح اليوم الجمعة، إنه يخشى أن تتجاوز الأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية التقديرات الحالية البالغة 10 مليارات دولار.وأضاف أن الأزمة في البلاد لا تزال مستمرة وفي "مرحلة الإنقاذ والإغاثة". الفيضانات، التي قالت بوتو زرداري إنها "كارثة مناخية توراتية"، تغطي أكثر من 95000 ميل مربع من الأرض.وتابع بوتو زرداري أن الأزمة لم تنته بعد، لأن "المناطق الجنوبية من باكستان لا تزال تستعد للفيضانات القادمة عبر الأنهار من الشمال".وأردف: "باكستان في هذا الوقت، تدفع حياتها سبل عيشها من أجل كارثة مناخية ليست من صنعها". تبلغ مساهمة باكستان في انبعاثات الكربون العالمية أقل من 1%، لكنها من بين الدول العشر الأكثر تضررا في العالم من تغير المناخ.أبلغت الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يزيد عدد سكانها على 220 مليون نسمة عن معدل تضخم بنسبة 27% لشهر أغسطس/ آب، وفقا لبيانات حكومية، وتضررت بشدة من الجائحة، وانخفضت عملتها وتضاءل صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 8 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220902/محمد-بن-راشد-يوجه-بمساعدات-عاجلة-للمتضررين-في-باكستان-1067169422.html
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العالم

باكستان: خسائر كارثة الفيضانات ستتجاوز 10 مليارات دولار

15:40 GMT 02.09.2022
© AP Photo / Asim Tanveerفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Asim Tanveer
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وجه وزير الخارجية الباكستاني نداء عاجلا للحصول على مساعدات دولية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد قتلى الفيضانات التاريخية في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة.
تعاني باكستان بالفعل من أزمة اقتصادية، مما أدى إلى غرق أكثر من ثلث البلاد في المياه، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 1000 شخص والإضرار بنحو 33 مليون شخص.
وقال بيلاوال بوتو زرداري، وزير خارجية البلاد لشبكة "سي إن بي سي"، صباح اليوم الجمعة، إنه يخشى أن تتجاوز الأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية التقديرات الحالية البالغة 10 مليارات دولار.
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
محمد بن راشد يوجه بمساعدات عاجلة للمتضررين في باكستان
06:44 GMT
وأضاف أن الأزمة في البلاد لا تزال مستمرة وفي "مرحلة الإنقاذ والإغاثة". الفيضانات، التي قالت بوتو زرداري إنها "كارثة مناخية توراتية"، تغطي أكثر من 95000 ميل مربع من الأرض.
وتابع بوتو زرداري أن الأزمة لم تنته بعد، لأن "المناطق الجنوبية من باكستان لا تزال تستعد للفيضانات القادمة عبر الأنهار من الشمال".
وأردف: "باكستان في هذا الوقت، تدفع حياتها سبل عيشها من أجل كارثة مناخية ليست من صنعها". تبلغ مساهمة باكستان في انبعاثات الكربون العالمية أقل من 1%، لكنها من بين الدول العشر الأكثر تضررا في العالم من تغير المناخ.
أبلغت الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يزيد عدد سكانها على 220 مليون نسمة عن معدل تضخم بنسبة 27% لشهر أغسطس/ آب، وفقا لبيانات حكومية، وتضررت بشدة من الجائحة، وانخفضت عملتها وتضاءل صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 8 مليارات دولار.
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