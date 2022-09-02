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https://sputnikarabic.ae/20220902/ملك-السعودية-ومحمد-بن-سلمان-يعزيان-بوتين-في-وفاة-غورباتشوف-1067174035.html
ملك السعودية ومحمد بن سلمان يعزيان بوتين في وفاة غورباتشوف
ملك السعودية ومحمد بن سلمان يعزيان بوتين في وفاة غورباتشوف
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T09:13+0000
2022-09-02T09:13+0000
السعودية
روسيا
فلاديمير بوتين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
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وبحسب قناة "الإخبارية"، قال الملك سلمان وولي عهده في برقية العزاء: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن بالغ التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء".وتوفي ميخائيل غورباتشوف، الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 91 عاما.ومن المقرر أن تقام مراسم وداع غورباتشوف، التي ستكون مفتوحة للجمهور، يوم السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا بتوقيت موسكو.ثم تليها الجنازة في وقت لاحق من اليوم نفسه في مقبرة نوفوديفيتشي، التي توصف بـ"مقبرة العظماء"، بالعاصمة الروسية.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي لن يستطيع حضور الجنازة، بسبب جدول أعماله المزدحم.ولكن الرئيس الروسي زار المستشفى السريري المركزي، الخميس، حيث يوجد جثمان غورباتشوف، وألقى نظرة الوداع عليه ثم وضع الزهور بجانبه.ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفييتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
https://sputnikarabic.ae/20220901/بوتين-يودع-غورباتشوف-فيديو-1067143156.html
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السعودية, روسيا, فلاديمير بوتين, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, روسيا, فلاديمير بوتين, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان

ملك السعودية ومحمد بن سلمان يعزيان بوتين في وفاة غورباتشوف

09:13 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف.
وبحسب قناة "الإخبارية"، قال الملك سلمان وولي عهده في برقية العزاء: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن بالغ التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء".
وتوفي ميخائيل غورباتشوف، الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 91 عاما.
ومن المقرر أن تقام مراسم وداع غورباتشوف، التي ستكون مفتوحة للجمهور، يوم السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا بتوقيت موسكو.
ثم تليها الجنازة في وقت لاحق من اليوم نفسه في مقبرة نوفوديفيتشي، التي توصف بـ"مقبرة العظماء"، بالعاصمة الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يودع ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي الأوحد في المستشفى المركزي السريري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
بوتين يلقي نظرة الوداع على جثمان غورباتشوف... فيديو
أمس, 13:05 GMT
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي لن يستطيع حضور الجنازة، بسبب جدول أعماله المزدحم.
ولكن الرئيس الروسي زار المستشفى السريري المركزي، الخميس، حيث يوجد جثمان غورباتشوف، وألقى نظرة الوداع عليه ثم وضع الزهور بجانبه.
ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفييتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
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