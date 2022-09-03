https://sputnikarabic.ae/20220903/إيران-تنتقد-تلكؤ-التحالف-العربي-في-تنفيذ-الالتزامات-المندرجة-ضمن-اتفاق-الهدنة-الخاص-باليمن-1067224662.html

إيران تنتقد تلكؤ التحالف العربي في تنفيذ الالتزامات المندرجة ضمن اتفاق الهدنة الخاص باليمن

إيران تنتقد تلكؤ التحالف العربي في تنفيذ الالتزامات المندرجة ضمن اتفاق الهدنة الخاص باليمن

أجرى كبير مساعدي وزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، مع رئيس الوفد الوطني المفاوض التاابع لجماعة أنصار الله محمد عبد السلام حول... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T10:38+0000

2022-09-03T10:38+0000

2022-09-03T10:38+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101461/11/1014611197_0:97:1032:678_1920x0_80_0_0_e2d527cdf1d7c5fccec288fd15f22356.jpg

وقال عبد السلام، خلال الاتصال الهاتفي، إن "حكومة صنعاء ترغب بإنهاء الأزمة وتخفيف معاناة وآلام الشعب اليمني"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأكد عبد السلام، أن "وقف إطلاق النار مرهون بوفاء الطرف الآخر بالتزاماته في إنهاء الحصار ودفع رواتب الموظفين".بدوره انتقد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي "تلكؤ التحالف في تنفيذ الالتزامات المندرجة في نص الاتفاق"، معربا عن أمله في أن "تؤدي مقاومة الشعب اليمني إلى رفع الحصار بالكامل عن اليمن والتوصل لاتفاق سلام عادل ومستدام".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تعليق مشاركتها في المفاوضات مع "أنصار الله" ضمن لجنة التنسيق العسكرية، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، الرامية إلى تعزيز الرقابة على الخروقات للهدنة وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد، على خلفية المعارك الدامية بين الجانبين.وجاء قرار الحكومة اليمنية بعد ساعات من إعلان قواتها، صد هجوم لجماعة "أنصار الله"، على مواقع عسكرية غرب مدينة تعز، وتكبيد منفذيه 23 قتيلاً ونحو 30 جريحاً بينهم قيادات ميدانية، إثر معارك عنيفة بين الجانبين استمرت 10 ساعات أسفرت عن مقتل 10 جنود وإصابة 7 آخرين.وفي الثاني من أغسطس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220829/اليمن-مقتل-6-جنود-من-الجيش-إثر-معارك-عنيفة-مع-جماعة-أنصار-الله-في-تعز-1066952888.html

https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-البرلمان-اليمني-الهدن-المتتالية-إن-لم-تكن-جدية-وموصلة-للسلام-فلا-قيمة-لها-1067062896.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله