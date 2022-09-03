https://sputnikarabic.ae/20220903/1067234241.html
المفوضية الأوروبية تكشف ظهور "فجوات" بين الدول الأعضاء في ظل نقص الغاز الروسي
المفوضية الأوروبية تكشف ظهور "فجوات" بين الدول الأعضاء في ظل نقص الغاز الروسي
قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تلتزم روسيا بعقود إمدادات الغاز وأنه (أي الاتحاد الأوروبي) مستعد للرد على خلاف ذلك،... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T14:48+0000
2022-09-03T14:48+0000
2022-09-03T14:48+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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ونقلت وكالة "أسكا نيوز" اليوم السبت عن جينتيلوني قوله: "نتوقع أن يحترم بوتين العقود الحالية، لكن حتى إذا لم يفعل، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد، حيث تعمل المفوضية الأوروبية في الأشهر الأخيرة لزيادة الكميات المخزنة وتنسيق توفير الطاقة بين مختلف البلدان".كما أعلن جينتيلوني على هامش اجتماع اقتصادي في مدينة سيرنوبيو على بحيرة كومو عن تغيير في موقف الدول الأوروبية فيما يتعلق بفرض سقف لأسعار إمدادات الغاز الروسي.وتابع جينتيلوني: "أرى أنه من المهم أن يتخذ رئيس المفوضية الأوروبية ووزراء المالية في مجموعة السبع في وقت واحد قرارات سياسية يجب تنفيذها الآن من الناحية التشريعية والتشغيلية بشأن سقف أسعار الغاز وسقف أسعار النفط".ونشرت شركة "غازبروم" الروسية بيانا، يوم أمس الجمعة، كشفت فيه وجود أعطال في توربين الضخ الخاص بخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1"، وضرورة قيام شركة "سيمنز" بإصلاحه بأسرع وقت.وجاء في البيان الذي نشرته "غازبروم" على قناتها في تلغرام أنه "خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، التي نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة دوار الضغط المنخفض والمتوسط".
https://sputnikarabic.ae/20220903/رئيس-شركة-يونيبر-الألمانية-احتمال-زيادة-ضريبة-الغاز-الإضافية-وارد-جدا-1067223020.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
المفوضية الأوروبية تكشف ظهور "فجوات" بين الدول الأعضاء في ظل نقص الغاز الروسي
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قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تلتزم روسيا بعقود إمدادات الغاز وأنه (أي الاتحاد الأوروبي) مستعد للرد على خلاف ذلك، حيث أن اقتراح فرض سقف لأسعار الغاز "قد يتطور".
ونقلت وكالة "أسكا نيوز" اليوم السبت عن جينتيلوني قوله: "نتوقع أن يحترم بوتين العقود الحالية، لكن حتى إذا لم يفعل، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد، حيث تعمل المفوضية الأوروبية في الأشهر الأخيرة لزيادة الكميات المخزنة وتنسيق توفير الطاقة بين مختلف البلدان".
كما أعلن جينتيلوني على هامش اجتماع اقتصادي في مدينة سيرنوبيو على بحيرة كومو عن تغيير في موقف الدول الأوروبية فيما يتعلق بفرض سقف لأسعار إمدادات الغاز الروسي.
وأضاف جينتيلوني: "الجدار الذي يقسم آراء مختلف الدول بدأ يظهر بعض الفجوات، وبالتالي فإن اقتراح المفوضية الأوروبية يمكن أن يمضي قدما، وفي النهاية سيكون حقا انفراجا كبيرا".
وتابع جينتيلوني: "أرى أنه من المهم أن يتخذ رئيس المفوضية الأوروبية ووزراء المالية في مجموعة السبع في وقت واحد قرارات سياسية يجب تنفيذها الآن من الناحية التشريعية والتشغيلية بشأن سقف أسعار الغاز وسقف أسعار النفط".
ونشرت شركة "غازبروم
" الروسية بيانا، يوم أمس الجمعة، كشفت فيه وجود أعطال في توربين الضخ الخاص بخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1"، وضرورة قيام شركة "سيمنز" بإصلاحه بأسرع وقت.
وجاء في البيان الذي نشرته "غازبروم" على قناتها في تلغرام أنه "خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، التي نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة دوار الضغط المنخفض والمتوسط".