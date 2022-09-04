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https://sputnikarabic.ae/20220904/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-اتفاقية-طيران-مع-تركيا-1067271652.html
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاقية لإقامة "علاقات طيران" بين تركيا وإسرائيل، إيذانا ببدء إقلاع وهبوط شركات الطيران الإسرائيلية من إسطنبول ومدن... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T15:01+0000
2022-09-04T15:01+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال رئيس الوزراء يائير لابيد في تغريدات بحسابه على تويتر: "صادقنا اليوم في الحكومة على اتفاقية لإقامة علاقات طيران بين تركيا وإسرائيل".وأضاف لابيد: "من الآن فصاعدا، ستكون شركات الطيران الإسرائيلية قادرة على الهبوط والإقلاع من إسطنبول وأيضا في وجهات أخرى في تركيا".وتابع: " قبل كل شيء، سوف تفيد الاتفاقية الركاب الإسرائيليين والطيران الإسرائيلي".وأكد أن الخطوة التالية "هي تعيين السفراء".تأتي تلك الخطوة بعد قطيعة سادت بين الدولتين لفترة طويلة، وفي ظل التحسن الكبير في العلاقات الذي حدث مؤخرا.وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وإسرائيل على اتفاقية طيران متبادلة هي الأولى منذ العام 1951.وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، إن اتفاقية الطيران هي الأولى منذ الاعتراف التركي بإسرائيل في العام 1951.وقبل نحو أسبوعين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووجه الزعيمان الشكر لبعضهما البعض على تطور العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتركيا والزيارات لوزيري خارجية البلدين.ووقتها، هنأ لابيد وأردوغان بعضهما البعض على قرار العودة إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل وإعادة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220707/تركيا-وإسرائيل-توقعان-اتفاقية-طيران-متبادلة-1064808942.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا

15:01 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEEرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEE
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صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاقية لإقامة "علاقات طيران" بين تركيا وإسرائيل، إيذانا ببدء إقلاع وهبوط شركات الطيران الإسرائيلية من إسطنبول ومدن تركية أخرى.
وقال رئيس الوزراء يائير لابيد في تغريدات بحسابه على تويتر: "صادقنا اليوم في الحكومة على اتفاقية لإقامة علاقات طيران بين تركيا وإسرائيل".
وأضاف لابيد: "من الآن فصاعدا، ستكون شركات الطيران الإسرائيلية قادرة على الهبوط والإقلاع من إسطنبول وأيضا في وجهات أخرى في تركيا".
وتابع: " قبل كل شيء، سوف تفيد الاتفاقية الركاب الإسرائيليين والطيران الإسرائيلي".
واعتبر لابيد تلك الخطوة "تحركا استراتيجيا مهما للاستقرار والازدهار في المنطقة، سيساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين".
وأكد أن الخطوة التالية "هي تعيين السفراء".
تأتي تلك الخطوة بعد قطيعة سادت بين الدولتين لفترة طويلة، وفي ظل التحسن الكبير في العلاقات الذي حدث مؤخرا.
وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وإسرائيل على اتفاقية طيران متبادلة هي الأولى منذ العام 1951.
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
تركيا وإسرائيل توقعان اتفاقية طيران متبادلة
7 يوليو, 10:36 GMT
وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، إن اتفاقية الطيران هي الأولى منذ الاعتراف التركي بإسرائيل في العام 1951.
وقبل نحو أسبوعين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووجه الزعيمان الشكر لبعضهما البعض على تطور العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتركيا والزيارات لوزيري خارجية البلدين.
ووقتها، هنأ لابيد وأردوغان بعضهما البعض على قرار العودة إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل وإعادة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.
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