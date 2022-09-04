الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEEرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEE
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاقية لإقامة "علاقات طيران" بين تركيا وإسرائيل، إيذانا ببدء إقلاع وهبوط شركات الطيران الإسرائيلية من إسطنبول ومدن تركية أخرى.
وقال رئيس الوزراء يائير لابيد في تغريدات بحسابه على تويتر: "صادقنا اليوم في الحكومة على اتفاقية لإقامة علاقات طيران بين تركيا وإسرائيل".
وأضاف لابيد: "من الآن فصاعدا، ستكون شركات الطيران الإسرائيلية قادرة على الهبوط والإقلاع من إسطنبول وأيضا في وجهات أخرى في تركيا".
وتابع: " قبل كل شيء، سوف تفيد الاتفاقية الركاب الإسرائيليين والطيران الإسرائيلي".
واعتبر لابيد تلك الخطوة "تحركا استراتيجيا مهما للاستقرار والازدهار في المنطقة، سيساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين".
وأكد أن الخطوة التالية "هي تعيين السفراء".
מעל הכל ההסכם ייטיב עם הנוסע הישראלי ועם התעופה הישראלית. כמו כן, זהו מהלך אסטרטגי חשוב ליציבות ולשגשוג באזור, שיהווה תרומה משמעותית לקידום היחסים בין שתי המדינות. הצעד הבא הוא מינוי שגרירים.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 4, 2022
אני מודה למנכ״ל משרד החוץ, @AlonUshpiz ולשרת התחבורה, @MeravMichaeli על העבודה המאומצת.
تأتي تلك الخطوة بعد قطيعة سادت بين الدولتين لفترة طويلة، وفي ظل التحسن الكبير في العلاقات الذي حدث مؤخرا.
وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وإسرائيل على اتفاقية طيران متبادلة هي الأولى منذ العام 1951.
7 يوليو, 10:36 GMT
وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، إن اتفاقية الطيران هي الأولى منذ الاعتراف التركي بإسرائيل في العام 1951.
وقبل نحو أسبوعين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووجه الزعيمان الشكر لبعضهما البعض على تطور العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتركيا والزيارات لوزيري خارجية البلدين.
ووقتها، هنأ لابيد وأردوغان بعضهما البعض على قرار العودة إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل وإعادة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.