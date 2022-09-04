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https://sputnikarabic.ae/20220904/القيادة-المركزية-الأمريكية-تصدر-بيانا-بشأن-انطلاق-تدريبات-الأسد-المتأهب-المشتركة-في-الأردن-1067272906.html
القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بشأن انطلاق تدريبات "الأسد المتأهب" المشتركة في الأردن
القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بشأن انطلاق تدريبات "الأسد المتأهب" المشتركة في الأردن
انطلقت في الأردن، اليوم الأحد، "مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول، بمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا،... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T15:30+0000
2022-09-04T15:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن
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وأكدت القيادة الأمريكية الوسطى، في بيان لها، أن "تمرين الأسد المتأهب دليل على التزام الولايات المتحدة تجاه الحلفاء والدفاع عن المنطقة".وكان موقع "عمون"، قد ذكر أن مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تنظم اليوم مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن فعاليات التمرين.ويشارك في التمرين نخبة من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وعدد من الدول من مختلف دول العالم.ومن المقرر أن يتواصل تمرين "الأسد المتأهب" خلال الفترة من 4 - 15 سبتمبر/ أيلول الجاري. ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتيك) .
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن

القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بشأن انطلاق تدريبات "الأسد المتأهب" المشتركة في الأردن

15:30 GMT 04.09.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo, Fileتمرين "الأسد المتأهب"
تمرين الأسد المتأهب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo, File
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انطلقت في الأردن، اليوم الأحد، "مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول، بمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتتخللها عمليات حول مكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.
وأكدت القيادة الأمريكية الوسطى، في بيان لها، أن "تمرين الأسد المتأهب دليل على التزام الولايات المتحدة تجاه الحلفاء والدفاع عن المنطقة".
وكان موقع "عمون"، قد ذكر أن مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تنظم اليوم مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن فعاليات التمرين.
ويشارك في التمرين نخبة من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وعدد من الدول من مختلف دول العالم.
ومن المقرر أن يتواصل تمرين "الأسد المتأهب" خلال الفترة من 4 - 15 سبتمبر/ أيلول الجاري. ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتيك) .
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