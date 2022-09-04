https://sputnikarabic.ae/20220904/ترامب-بايدن-عدو-للدولة-ويحذر-من-رد-فعل-عنيف-1067249895.html

ترامب يصف بايدن بـ "عدو الدولة" ويحذر من رد فعل عنيف

ترامب يصف بايدن بـ "عدو الدولة" ويحذر من رد فعل عنيف

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلفه جو بايدن بأنه "عدو للدولة" خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية بنسلفانيا، جاء ذلك خلال انتقاده للمداهمة التي قام بها مكتب... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T00:55+0000

2022-09-04T00:55+0000

2022-09-04T00:56+0000

دونالد ترامب

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب يوم السبت، إن الغارة كانت "تزييف للعدالة"، وحذر من أنها سينتج عنها "رد فعل عنيف لم يرَ أحد مثله من قبل".وأضاف "الخطر على الديمقراطية يأتي من اليسار الراديكالي. ليس من اليمين"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتعد تلك المرة الأولى التي يظهر فيها منذ اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله، ورد ترامب أيضًا على خطاب بايدن هذا الأسبوع الذي قال فيه الرئيس إن "سلفه وأنصاره الجمهوريين يمثلون تطرفًا يهدد أسس الجمهورية الأمريكية.وقال ترامب لمؤيديه، إن خطاب بايدن يعد الأكثر شراسة وبغضا وتسببًا للانقسام في تاريخ الأمريكي على الإطلاق.وتابع، "الجمهوريون في حركة ماغا ليسوا من يحاول تقويض ديمقراطيتنا"، في إشارة إلى حركته (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى).وأضاف "نحن من نحاول إنقاذ ديمقراطيتنا، الأمر بسيط جدا.. الخطر على الديمقراطية يأتي من اليسار الراديكالي وليس من اليمين".وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، عن قائمة تفصيلية للممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال ‏تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشهر ‏الماضي.‏ويأتي الكشف عن القائمة بعد يوم من إصدار قاضية المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، أمرا بالقيام بذلك.وتسرد القائمة 33 عنصرا أو صندوقا أو حاوية، استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش في مقر ترامب في "مار إيه لاغو" في 8 أغسطس/ آب، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20220902/العدل-الأمريكية-تكشف-عن-قائمة-مفصلة-بالممتلكات-التي-تم-العثور-عليها-أثناء-مداهمة-منزل-ترامب-1067207670.html

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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية