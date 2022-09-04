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تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
ذكرت مصادر أمنية تركية أن عناصر تابعة للاستخبارات تمكنت من تحييد قيادي بارز في تنظيم حزب العمال الكردستاني خلال عملية نوعية شمالي العراق. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T11:04+0000
2022-09-04T11:04+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وقالت المصادر إن القيادي المذكور يدعى "بدرخان آبي"، واسمه الحركي "داراو غيفدا"، وتم تحييده في قضاء سنجار في محافظة نينوى العراقية، بحسب وكالة "الأناضول".وأفادت بأن آبي انضم لصفوف حزب العمال الكردستاني في عام 2011، وشارك في عملياته جنوب شرقي تركيا قبل انتقاله إلى العراق.وقالت إنه شارك في عمليات في الداخل التركي أسفرت عن مقتل عناصر من القوات التركية، موضحة أنه ضمن لائحة المستهدفين لجهاز الاستخبارات.وكانت تركيا أعلنت، في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب النمر" بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220903/تركيا-ضبط-مهاجرين-داخل-صندوق-حافلة-في-ولاية-وان-1067247467.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

11:04 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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ذكرت مصادر أمنية تركية أن عناصر تابعة للاستخبارات تمكنت من تحييد قيادي بارز في تنظيم حزب العمال الكردستاني خلال عملية نوعية شمالي العراق.
وقالت المصادر إن القيادي المذكور يدعى "بدرخان آبي"، واسمه الحركي "داراو غيفدا"، وتم تحييده في قضاء سنجار في محافظة نينوى العراقية، بحسب وكالة "الأناضول".
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وأفادت بأن آبي انضم لصفوف حزب العمال الكردستاني في عام 2011، وشارك في عملياته جنوب شرقي تركيا قبل انتقاله إلى العراق.
وقالت إنه شارك في عمليات في الداخل التركي أسفرت عن مقتل عناصر من القوات التركية، موضحة أنه ضمن لائحة المستهدفين لجهاز الاستخبارات.
وكانت تركيا أعلنت، في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب النمر" بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.
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