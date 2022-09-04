https://sputnikarabic.ae/20220904/شولتز-يتعهد-بعبور-ألمانيا-فصل-الشتاء-دون-أزمة-طاقة--1067266752.html
شولتز يتعهد بعبور ألمانيا فصل الشتاء دون أزمة طاقة
شولتز يتعهد بعبور ألمانيا فصل الشتاء دون أزمة طاقة
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن بلاده ستمتلك طاقة كافية لاستمرارها حتى العام المقبل، بعد توقف إمدادات الغاز الروسية عبر خط "التيار الشمالي... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T13:50+0000
2022-09-04T13:50+0000
2022-09-04T13:50+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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وأضاف شولتز في معرض كشف النقاب عن حزمة تحفيز لتخفيف أزمة المعيشة في البلاد، أن الحكومة اتخذت "قرارات في الوقت المناسب" لتجنب أزمة الشتاء، بما في ذلك ملء مخازن الغاز وإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم.وتابع المستشار خلال تحدث عن الحزمة البالغة قيمتها 65 مليار يورو (65 مليار دولار تقريبا)، أن الإجراءات السريعة للتحضير لموسم البرد القادم ستضمن أن ألمانيا "ستجتاز هذا الشتاء".وافقت الحكومة الألمانية في وقت سابق اليوم الأحد، على خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط عن الأسر في ظل أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار للارتفاع.ووفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، قال شركاء التحالف الحاكم في البلاد: "الإغاثة في الوقت وبالشكل المناسبين للمواطنين والشركات ضرورة بسبب العبء المتزايد بسرعة لأسعار الطاقة المرتفعة".وأضافت الوثيقة أن الحزمة الإجمالية للدعم وصلت إلى "أكثر من 65 مليار يورو". وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تغطية ارتفاع فواتير الطاقة.كما تستهدف الحكومة أيضا الطلاب بمدفوعات أقل لمرة واحدة، تبلغ 200 يورو للطالب، ودفع تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يستحقون مزايا الإسكان.ارتفع التضخم في ألمانيا إلى 8.8 في المائة في أغسطس/ آب، بعد انخفاضه لمدة شهرين تحت تأثير تدابير الإغاثة الحكومية، مسجلا بذلك أعلى مستوياته في 40 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20220904/إعلام-روسيا-تجعل-أوروبا-تتصبب-عرقا-بسبب-أزمة-الطاقة-1067263778.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار ألمانيا
شولتز يتعهد بعبور ألمانيا فصل الشتاء دون أزمة طاقة
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن بلاده ستمتلك طاقة كافية لاستمرارها حتى العام المقبل، بعد توقف إمدادات الغاز الروسية عبر خط "التيار الشمالي 1" لأسباب فنية.
وأضاف شولتز في معرض كشف النقاب عن حزمة تحفيز لتخفيف أزمة المعيشة في البلاد، أن الحكومة اتخذت "قرارات في الوقت المناسب" لتجنب أزمة الشتاء، بما في ذلك ملء مخازن الغاز وإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم.
وتابع المستشار خلال تحدث عن الحزمة البالغة قيمتها 65 مليار يورو
(65 مليار دولار تقريبا)، أن الإجراءات السريعة للتحضير لموسم البرد القادم ستضمن أن ألمانيا "ستجتاز هذا الشتاء".
وافقت الحكومة الألمانية في وقت سابق اليوم الأحد، على خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط عن الأسر في ظل أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار للارتفاع.
ووفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، قال شركاء التحالف الحاكم في البلاد: "الإغاثة في الوقت وبالشكل المناسبين للمواطنين والشركات ضرورة بسبب العبء المتزايد بسرعة لأسعار الطاقة المرتفعة".
وأضافت الوثيقة أن الحزمة الإجمالية للدعم وصلت إلى "أكثر من 65 مليار يورو
". وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تغطية ارتفاع فواتير الطاقة.
كما تستهدف الحكومة أيضا الطلاب بمدفوعات أقل لمرة واحدة، تبلغ 200 يورو للطالب، ودفع تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يستحقون مزايا الإسكان.
ارتفع التضخم في ألمانيا
إلى 8.8 في المائة في أغسطس/ آب، بعد انخفاضه لمدة شهرين تحت تأثير تدابير الإغاثة الحكومية، مسجلا بذلك أعلى مستوياته في 40 عاما.