https://sputnikarabic.ae/20220904/قناة-عبرية-عملية-غور-الأردن-لم-تعرف-إسرائيل-مثلها-منذ-فترة-طويلة-1067275613.html
قناة عبرية: عملية "غور الأردن" لم تعرف إسرائيل مثلها منذ فترة طويلة
قناة عبرية: عملية "غور الأردن" لم تعرف إسرائيل مثلها منذ فترة طويلة
وصفت قناة عبرية عملية "غور الأردن" التي أصيب خلالها 7 إسرائيليين، اليوم الأحد، بالعملية المعقدة، والتي لم تشهد بلادها مثلها من قبل. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:16+0000
2022-09-04T16:16+0000
2022-09-04T16:16+0000
أخبار العالم العربي
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407648_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_b51f62adca809036aadf3cbb239dfbac.jpg
ونقل المعلق العسكري هاليل بيتون روزين، كاتب الشؤون الأمنية والعسكرية بالقناة 14 العبرية، عن مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي، أن عملية "غور الأردن" لم تعرف بلاده مثل هذا الحدث منذ فترة طويلة.وأوضحت القناة العبرية أن المسؤول البارز في الجيش الإسرائيلي قد شدد على أن إسرائيل تمر بفترة زمنية معقدة لم تنته.وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أفادت بإصابة 5 إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407648_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ea0303a164cf3685598080b3e22001f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم
قناة عبرية: عملية "غور الأردن" لم تعرف إسرائيل مثلها منذ فترة طويلة
تابعنا عبر
وصفت قناة عبرية عملية "غور الأردن" التي أصيب خلالها 7 إسرائيليين، اليوم الأحد، بالعملية المعقدة، والتي لم تشهد بلادها مثلها من قبل.
ونقل المعلق العسكري هاليل بيتون روزين، كاتب الشؤون الأمنية والعسكرية بالقناة 14 العبرية، عن مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي، أن عملية "غور الأردن" لم تعرف بلاده مثل هذا الحدث منذ فترة طويلة.
وأوضحت القناة العبرية أن المسؤول البارز في الجيش الإسرائيلي قد شدد على أن إسرائيل تمر بفترة زمنية معقدة لم تنته.
وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أفادت بإصابة 5 إسرائيليين
يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.
وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".
وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش
، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".