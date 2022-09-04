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https://sputnikarabic.ae/20220904/قناة-عبرية-عملية-غور-الأردن-لم-تعرف-إسرائيل-مثلها-منذ-فترة-طويلة-1067275613.html
قناة عبرية: عملية "غور الأردن" لم تعرف إسرائيل مثلها منذ فترة طويلة
قناة عبرية: عملية "غور الأردن" لم تعرف إسرائيل مثلها منذ فترة طويلة
وصفت قناة عبرية عملية "غور الأردن" التي أصيب خلالها 7 إسرائيليين، اليوم الأحد، بالعملية المعقدة، والتي لم تشهد بلادها مثلها من قبل. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:16+0000
2022-09-04T16:16+0000
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ونقل المعلق العسكري هاليل بيتون روزين، كاتب الشؤون الأمنية والعسكرية بالقناة 14 العبرية، عن مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي، أن عملية "غور الأردن" لم تعرف بلاده مثل هذا الحدث منذ فترة طويلة.وأوضحت القناة العبرية أن المسؤول البارز في الجيش الإسرائيلي قد شدد على أن إسرائيل تمر بفترة زمنية معقدة لم تنته.وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أفادت بإصابة 5 إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".
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أخبار العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم

قناة عبرية: عملية "غور الأردن" لم تعرف إسرائيل مثلها منذ فترة طويلة

16:16 GMT 04.09.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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وصفت قناة عبرية عملية "غور الأردن" التي أصيب خلالها 7 إسرائيليين، اليوم الأحد، بالعملية المعقدة، والتي لم تشهد بلادها مثلها من قبل.
ونقل المعلق العسكري هاليل بيتون روزين، كاتب الشؤون الأمنية والعسكرية بالقناة 14 العبرية، عن مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي، أن عملية "غور الأردن" لم تعرف بلاده مثل هذا الحدث منذ فترة طويلة.
وأوضحت القناة العبرية أن المسؤول البارز في الجيش الإسرائيلي قد شدد على أن إسرائيل تمر بفترة زمنية معقدة لم تنته.
وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أفادت بإصابة 5 إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.
وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".
وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".
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