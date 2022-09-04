https://sputnikarabic.ae/20220904/مصدر-لـسبوتنيك-لا-حديث-عن-خفض-البعثة-الدبلوماسية-الأمريكية-في-موسكو-بعد-انتهاء-عمل-السفير-1067273727.html
مصدر لـ"سبوتنيك": لا حديث عن خفض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو بعد انتهاء عمل السفير
مصدر لـ"سبوتنيك": لا حديث عن خفض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو بعد انتهاء عمل السفير
قال مصدر دبلوماسي إنه لا يوجد حديث حول خفض مستوى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا بعد رحيل السفير الأمريكي جون سوليفان. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T15:42+0000
2022-09-04T15:42+0000
2022-09-04T15:42+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح المصدر الدبلوماسي في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "لا نعلق على الخطوات والإجراءات الخاصة بتناوب رؤساء البعثات الدبلوماسية، على أي حال، نحن لا نتحدث عن تخفيض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا".وصرحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا اليوم الأحد في 4 أغسطس/ آب أن السفير الأمريكي جون سوليفان أكمل عمله في روسيا وغادر موسكو.وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في روسيا: "أكمل سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان فترة عمله كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو اليوم، وحتى وصول خليفة السفير سوليفان، ستنوب إليزابيث رود القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في موسكو عنه".وأفادت وسائل إعلام روسية، في 3 تموز/ يوليو، أن السفارة الأمريكية في موسكو أزالت من موقعها الالكتروني الرسمي عنوانها الرئيسي، وذلك بعد التسمية الجديدة التي أطلقت على الشارع الذي يحمل عنوان مقر الدبلوماسية.واختار سكان العاصمة الروسية، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّتت غالبية سكان العاصمة لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع حكومة موسكو الرسمي.
https://sputnikarabic.ae/20220902/الخارجية-الروسية-لافروف-يعتزم-الاجتماع-بجامعة-الدول-العربية-في-نيويورك-1067169769.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر لـ"سبوتنيك": لا حديث عن خفض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو بعد انتهاء عمل السفير
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قال مصدر دبلوماسي إنه لا يوجد حديث حول خفض مستوى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا بعد رحيل السفير الأمريكي جون سوليفان.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح المصدر الدبلوماسي في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "لا نعلق على الخطوات والإجراءات الخاصة بتناوب رؤساء البعثات الدبلوماسية، على أي حال، نحن لا نتحدث عن تخفيض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا".
وصرحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا اليوم الأحد في 4 أغسطس/ آب أن السفير الأمريكي جون سوليفان أكمل عمله في روسيا وغادر موسكو.
وجاء في
بيان للسفارة الأمريكية في روسيا: "أكمل سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان فترة عمله كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو اليوم، وحتى وصول خليفة السفير سوليفان، ستنوب إليزابيث رود القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في موسكو عنه".
وأفادت وسائل إعلام روسية، في 3 تموز/ يوليو، أن السفارة الأمريكية في موسكو أزالت من موقعها الالكتروني الرسمي عنوانها الرئيسي، وذلك بعد التسمية الجديدة التي أطلقت على الشارع الذي يحمل عنوان مقر الدبلوماسية.
واختار سكان العاصمة الروسية
، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّتت غالبية سكان العاصمة لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع حكومة موسكو الرسمي.