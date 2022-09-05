https://sputnikarabic.ae/20220905/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-من-وجود-إسرائيلي-لا-يمكن-تحمله-في-الأراضي-الإسلامية-وقرب-حدود-طهران-1067328396.html

الحرس الثوري الإيراني يحذر من وجود إسرائيلي لا يمكن تحمله في الأراضي الإسلامية وقرب حدود طهران

الحرس الثوري الإيراني يحذر من وجود إسرائيلي لا يمكن تحمله في الأراضي الإسلامية وقرب حدود طهران

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، من "الوجود الذي لا يمكن تحمله للكيان الصهيوني في الأراضي الإسلامية وبالقرب من حدود إيران". 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T15:38+0000

2022-09-05T15:38+0000

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وقال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، خلال مراسم إزاحة الستار عن سفن جديدة، إن إيران "لن تسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء بسبب التداعيات الخطيرة على الأمن"، مضيفا: "إنهم يخلقون انعدام الأمن، الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه في الأراضي الأخرى"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأكد سلامي: "إننا لا نستطيع الحفاظ على أمننا القومي دون توسع القوة"، مشيرا إلى أن "بعض الدول في منطقة الخليج تعتقد أن الكيان الصهيوني يمكن أن يملأ فراغ غياب أمريكا التي تبدو عظيمة، بينما أن هذه سياسة فاشلة، ولم يكن الوجود الأمريكي في المنطقة سوى فرض حروب واسعة على الشعوب".وأوضح أن "دول المنطقة ستكون شقيقة وصديقة إذا لم تتحد مع الأعداء، وبسبب التداعيات على الأمن فلن نسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء".وأزاحت القوات البحرية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري، في بندر عباس.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "تمت إزاحة الستار عن سفينة "الشهيد سليماني"، لإجراء الدوريات والمهام القتالية، وسفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ.

https://sputnikarabic.ae/20220905/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-الشهيد-سليماني-سفينة-قتالية-قادرة-على-التخفي-من-الرادار-1067322164.html

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