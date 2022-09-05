https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الإيرانية-الإدعاءات-بشأن-استهداف-مواقع-إيرانية-في-سوريا-لا-أساس-لها-1067322329.html

الخارجية الإيرانية: الإدعاءات بشأن استهداف مواقع إيرانية في سوريا لا أساس لها

الخارجية الإيرانية: الإدعاءات بشأن استهداف مواقع إيرانية في سوريا لا أساس لها

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على البنى التحتية في سوريا هي نتيجة الدعم الأمريكي لإسرائيل". 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T14:34+0000

2022-09-05T14:34+0000

2022-09-05T14:34+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف كنعاني، أن "ممارسات الكيان الصهيوني اللامشروعة تجاه البنى التحتية في سوريا لا تزال مستمرة بدعم أمريكي وهي غيرشرعية بأكملها"، متابعا: "طالما تطلب الحكومة السوريه مساعدة من إيران فإنها لن تتوانى عنها".وكان مصدر أمني أفاد لمراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء الأربعاء الماضي، بقيام صواريخ اعتراضية تابعة للدفاع الجوي السوري بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك"، أن الصواريخ الاعتراضية السورية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.يأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع اعتداء آخر استهدف، مساء الأربعاء، مطار حلب الدولي، شمالي البلاد. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب.وقال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك"، إنه في "حوالي الساعة 20.00 من مساء الأربعاء استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى قيام فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء في مدينة حلب بالتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه.بدوره، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف المدينة ناجمة عن اعتراض صواريخ الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف نقاط في محيط مدينة حلب، مؤكدا عدم وجود أي عدوان على المنطقة الساحلية.

https://sputnikarabic.ae/20220901/سوريا-تتهم-إسرائيل-باللعب-بالنار-وتعرض-الأوضاع-في-المنطقة-للتفجير-وتتوعدها-بدفع-الثمن-1067145024.html

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