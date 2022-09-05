https://sputnikarabic.ae/20220905/رئيس-وزراء-كوريا-الجنوبية-عن-إعصار-هينامنور-هدفنا-تقليل-الخسائر-البشرية-قدر-المستطاع-1067331325.html
رئيس وزراء كوريا الجنوبية عن إعصار هينامنور: هدفنا تقليل الخسائر البشرية قدر المستطاع
رئيس وزراء كوريا الجنوبية عن إعصار هينامنور: هدفنا تقليل الخسائر البشرية قدر المستطاع
أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك-سو، أن هدف حكومته من استعداداتها لإعصار هينامنور، يتلخص في تقليل الخسائر البشرية قدر الإمكان. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T16:27+0000
2022-09-05T16:27+0000
2022-09-05T16:27+0000
كوريا الجنوبية
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، فإن هان شدد على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية والوكالات الرسمية بالعمل على تقليل الخسائر البشرية قدر المستطاع خلال استعداداتهم للإعصار.وقال: "فيما يتعلق بالإعصار هينامنور يجب على الوكالات ذات الصلة والحكومات المحلية أن تهدف إلى تقليل الخسائر البشرية قدر المستطاع، ووضع هذا الهدف على رأس الأولويات القصوى من خلال التصدي لهذا الإعصار القوي بكل الوسائل المتاحة".تشديدات رئيس الحكومة الكورية الجنوبية، جاء خلال اجتماع للتأكد من حالة الاستجابة للإعصار هينامنور عُقد في مقر سيئول الحكومي مساء اليوم الاثنين".وناشد رئيس الحكومة في كوريا الجنوبية المواطنين، ضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وترك المنخفضات، وعدم الوجود في الأماكن الخطرة، والالتزام بإرشادات السلامة، مطالبا بضرورة "التعاون النشط مع التدابير التي تتخذها الحكومة والحكومات المحلية".
https://sputnikarabic.ae/20220902/إعصار-هينامنور-يضرب-جزر-أوكيناوا-اليابانية-والسلطات-تجلي-أكثر-من-400-ألف-شخص-بسبب-الفيضانات-1067172553.html
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كوريا الجنوبية
رئيس وزراء كوريا الجنوبية عن إعصار هينامنور: هدفنا تقليل الخسائر البشرية قدر المستطاع
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أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك-سو، أن هدف حكومته من استعداداتها لإعصار هينامنور، يتلخص في تقليل الخسائر البشرية قدر الإمكان.
ووفقا لتصريحات نقلتها
وكالة يونهاب الكورية، فإن هان شدد على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية والوكالات الرسمية بالعمل على تقليل الخسائر البشرية قدر المستطاع خلال استعداداتهم للإعصار.
وقال: "فيما يتعلق بالإعصار هينامنور
يجب على الوكالات ذات الصلة والحكومات المحلية أن تهدف إلى تقليل الخسائر البشرية قدر المستطاع، ووضع هذا الهدف على رأس الأولويات القصوى من خلال التصدي لهذا الإعصار القوي بكل الوسائل المتاحة".
تشديدات رئيس الحكومة الكورية الجنوبية، جاء خلال اجتماع للتأكد من حالة الاستجابة للإعصار هينامنور عُقد في مقر سيئول الحكومي مساء اليوم الاثنين".
ودعا هان إلى تسريع العمليات اللازمة والامتناع عن ذهاب المسؤوليين إلى الخارج قدر الإمكان، مشددا على ضرورة التحقق من وضعية المرافق في البلاد.
وناشد رئيس الحكومة في كوريا الجنوبية المواطنين، ضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وترك المنخفضات، وعدم الوجود في الأماكن الخطرة، والالتزام بإرشادات السلامة، مطالبا بضرورة "التعاون النشط مع التدابير التي تتخذها الحكومة
والحكومات المحلية".