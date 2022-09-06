https://sputnikarabic.ae/20220906/أردوغان-ليس-لدينا-مشكلة-في-الغاز-حتى-الآن-وشتاء-صعب-جدا-في-أوروبا-1067345858.html
أردوغان: ليس لدينا مشكلة في الغاز حتى الآن وشتاء أوروبا صعب جدا
أردوغان: ليس لدينا مشكلة في الغاز حتى الآن وشتاء أوروبا صعب جدا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تواجه أزمة في الغاز حاليا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T07:46+0000
2022-09-06T07:46+0000
2022-09-06T07:52+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وتابع أردوغان أن أوروبا تجني ثمار قراراتها، وستمر بشتاء صعب جدا.وأضاف أن روسيا اضطرت لاستخدام سلاح الغاز ضد موقف أوروبا منها والعقوبات التي وقعت عليها.وصرح أردوغان للصحفيين قبيل توجهه في جولة إلى دول البلقان تشمل البوسنة وصربيا وكرواتيا: "ليس لدينا مشكلة غاز وبوتين اضطر لاستخدام سلاح الغاز ضد موقف أوروبا وعقوباتها".وتابع الرئيس التركي: "أوروبا ستعيش وضعا صعبا هذا الشتاء بسبب انقطاع الغاز... ولكن نحن ليس لدينا أي مشكلة في الغاز الطبيعي حتى الآن".وأوضح: "أوروبا تجني ثمار ما زرعته باتخاذ إجراءات وقرارات ضد روسيا، والأخيرة استخدمت الأسلحة التي بيدها وأهمها الغاز".
https://sputnikarabic.ae/20220902/غازبروم-ترسل-خطابا-بأعطال-محرك-التيار-الشمالي-وضرورة-قيام-شركة-سيمنز-بإصلاحه-1067206873.html
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أخبار تركيا اليوم
أردوغان: ليس لدينا مشكلة في الغاز حتى الآن وشتاء أوروبا صعب جدا
07:46 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 07:52 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تواجه أزمة في الغاز حاليا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وتابع أردوغان أن أوروبا تجني ثمار قراراتها، وستمر بشتاء صعب جدا.
وأضاف أن روسيا اضطرت لاستخدام سلاح الغاز ضد موقف أوروبا منها والعقوبات التي وقعت عليها.
وصرح أردوغان للصحفيين قبيل توجهه في جولة إلى دول البلقان تشمل البوسنة وصربيا وكرواتيا: "ليس لدينا مشكلة غاز وبوتين اضطر لاستخدام سلاح الغاز ضد موقف أوروبا وعقوباتها".
وتابع الرئيس التركي: "أوروبا
ستعيش وضعا صعبا هذا الشتاء بسبب انقطاع الغاز... ولكن نحن ليس لدينا أي مشكلة في الغاز الطبيعي حتى الآن".
وأوضح: "أوروبا تجني ثمار ما زرعته باتخاذ إجراءات وقرارات ضد روسيا، والأخيرة استخدمت الأسلحة التي بيدها وأهمها الغاز".