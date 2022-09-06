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https://sputnikarabic.ae/20220906/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-10-فلسطينيين-خلال-مداهمات-في-مناطق-متفرقة-من-الضفة-الغربية-1067353398.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 10 فلسطينيين، خلال مداهمات أجراها، الليلة الماضية، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:27+0000
2022-09-06T09:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس -سبوتنيك. وأوضح بيان للجيش أنه تم اعتقال 4 مطلوبين أمنيين في منطقة رام الله، إلى جانب 4 آخرين في قريتي كيسان وجبل الموالح قرب بيت لحم.كما أشار إلى تفتيش عدد من المنازل لمنفذي العملية الأخيرة في غور الأردن في الضفة الغربية.وأكد البيان أن إجمالي عدد المعتقلين، الليلة الماضية، وصل إلى 10 مطلوبين "يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية وتم تحويلهم للتحقيق".وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق من صباح اليوم، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيليً وإصابة 16 آخرين، وذلك خلال مواجهات في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.وأصيب 6 جنود إسرائيليين ومدني واحد في هجوم شنه فلسطينيون، يوم الأحد الماضي، على حافلة إسرائيلية في منطقة غور الأردن؛ ولاحقا اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين اثنين، مشتبه بهما.وفي الـ 21 من الشهر الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله، دون وقوع إصابات.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

09:27 GMT 06.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 10 فلسطينيين، خلال مداهمات أجراها، الليلة الماضية، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
القدس -سبوتنيك. وأوضح بيان للجيش أنه تم اعتقال 4 مطلوبين أمنيين في منطقة رام الله، إلى جانب 4 آخرين في قريتي كيسان وجبل الموالح قرب بيت لحم.

كما أشار إلى تفتيش عدد من المنازل لمنفذي العملية الأخيرة في غور الأردن في الضفة الغربية.

وأكد البيان أن إجمالي عدد المعتقلين، الليلة الماضية، وصل إلى 10 مطلوبين "يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية وتم تحويلهم للتحقيق".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق من صباح اليوم، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيليً وإصابة 16 آخرين، وذلك خلال مواجهات في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب 6 جنود إسرائيليين ومدني واحد في هجوم شنه فلسطينيون، يوم الأحد الماضي، على حافلة إسرائيلية في منطقة غور الأردن؛ ولاحقا اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين اثنين، مشتبه بهما.

وفي الـ 21 من الشهر الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله، دون وقوع إصابات.
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