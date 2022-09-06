https://sputnikarabic.ae/20220906/الصين-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-سيتشوان-إلى-65-قتيلا-1067345141.html

الصين... ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سيتشوان إلى 65 قتيلا

الصين... ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سيتشوان إلى 65 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي شهدته سيتشوان في الصين إلى 65 شخصا بعد أن ضربت الهزات الارتدادية المقاطعة. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T07:34+0000

2022-09-06T07:34+0000

2022-09-06T07:34+0000

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وأفادت محطة "سي سي تي في" الصينية بأنه تأكدت وفاة 65 شخصا على الأقل بعد زلزال ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين يوم أمس الاثنين.وقالت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية: "لقي 37 شخصا مصرعهم في ناحية غانزى شرق التبت الذاتية الحكم، وتوفي 28 آخرون في محافظة شيميان في مدينة يان.وحتى الساعة السابعة من صباح الثلاثاء، فقد 12 شخصا وعُثر على 170 مصابين في غانزي، من بينهم 56 بجروح خطيرة. أصيب 78 شخصا في محافظة شيميان حتى الساعة 5:50 من صباح اليوم الثلاثاء.ضرب الزلزال محافظة لودينغ الساعة 12:52 مساء الاثنين (بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية.وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الهزات الارتدادية لا تزال محسوسة اليوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 6.6 درجة هز المنطقة الواقعة جنوب غربي مدينة تشنغدو عاصمة سيتشوان حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر الاثنين، على ما نقلت شبكة "سي إن إن".وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، تم الإبلاغ حتى الآن عن 248 إصابة وما زال 12 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.وأظهرت صور عمال الإنقاذ ينقلون السكان المصابين عبر جسور مؤقتة في محافظة لودينغ، بالقرب من مركز الزلزال.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 43 كيلومترا (27 ميلا) جنوب شرق مدينة كانجدينج التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة. وأضافت أنه من المقدر أن أكثر من مليون من السكان في المناطق المحيطة تعرضوا لهزات متوسطة في أعقاب الزلزال.ولحقت أضرار بالغة ببعض المنازل في أقوى زلزال يضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين منذ عام 2017، حيث ظهرت صور تظهر مباني كاملة انهارت وتحولت إلى أكوام من الطوب وعوارض خشبية.

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