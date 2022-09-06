https://sputnikarabic.ae/20220906/الصين-تفرض-إغلاقا-صارما-في-تشنغدو-رغم-زلزال-قاتل-1067374609.html
الصين تفرض إغلاقا صارما في تشنغدو رغم زلزال قاتل
الصين تفرض إغلاقا صارما في تشنغدو رغم زلزال قاتل
أبقت سلطات تشنغدو جنوب غربي الصين على إجراءات الإغلاق الصارمة للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة على الرغم من الزلزال الكبير الذي أودى بحياة 65 شخصا... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T14:52+0000
2022-09-06T14:52+0000
2022-09-06T14:52+0000
الصين
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وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، عمال يرتدون ملابس واقية، يمنعون سكان المجمعات السكنية من الخروج عبر أبواب الردهة المغلقة بعد الزلزال الذي وقع أمس الاثنين، وبلغت قوته 6.8 درجة وكان مركزه في مقاطعة سيتشوان المحيطة، بحسب وكالة "فرانس برس".وهز الزلزال المباني في تشنغدو وأجزاء أخرى من غرب الصين، لكن لم ترد أنباء عن أضرار فى المدينة. ضرب الزلزال منطقة جبلية في محافظة لودينغ على حافة هضبة التبت على بعد 200 كيلومتر (125 ميلا) من تشنغدو، حيث تتصادم الصفائح التكتونية بعضها مع بعض.على الرغم من تسجيل عدد قليل فقط من حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن إغلاق تشنغدو هو الأشد منذ عزل أكبر مدينة في الصين، شنغهاي، خلال الصيف، مما أدى إلى احتجاجات نادرة في الشوارع وعبر الإنترنت.إجمالا، يخضع 65 مليون صيني في 33 مدينة بما في ذلك سبع عواصم إقليمية حاليا لمستويات متفاوتة من الإغلاق فيما تمنع الحكومة السفر المحلي خلال العطلات الوطنية المقبلة. سجلت حالات تفشي في 103 مدينة، وهي أعلى نسبة منذ الأيام الأولى لوباء كورونا في أوائل عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220905/لحظة-وقوع-زلزال-قوي-في-الصين-فيديو-1067335871.html
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الصين
الصين تفرض إغلاقا صارما في تشنغدو رغم زلزال قاتل
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أبقت سلطات تشنغدو جنوب غربي الصين على إجراءات الإغلاق الصارمة للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة على الرغم من الزلزال الكبير الذي أودى بحياة 65 شخصا على الأقل في المناطق النائية.
وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، عمال يرتدون ملابس واقية، يمنعون سكان المجمعات السكنية من الخروج عبر أبواب الردهة المغلقة بعد الزلزال الذي وقع أمس الاثنين، وبلغت قوته 6.8 درجة
وكان مركزه في مقاطعة سيتشوان المحيطة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وهز الزلزال المباني في تشنغدو وأجزاء أخرى من غرب الصين، لكن لم ترد أنباء عن أضرار فى المدينة. ضرب الزلزال منطقة جبلية في محافظة لودينغ على حافة هضبة التبت على بعد 200 كيلومتر (125 ميلا) من تشنغدو، حيث تتصادم الصفائح التكتونية بعضها مع بعض.
على الرغم من تسجيل عدد قليل فقط من حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن إغلاق تشنغدو هو الأشد منذ عزل أكبر مدينة في الصين، شنغهاي، خلال الصيف، مما أدى إلى احتجاجات نادرة في الشوارع وعبر الإنترنت.
إجمالا، يخضع 65 مليون صيني
في 33 مدينة بما في ذلك سبع عواصم إقليمية حاليا لمستويات متفاوتة من الإغلاق فيما تمنع الحكومة السفر المحلي خلال العطلات الوطنية المقبلة. سجلت حالات تفشي في 103 مدينة، وهي أعلى نسبة منذ الأيام الأولى لوباء كورونا في أوائل عام 2020.