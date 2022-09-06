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https://sputnikarabic.ae/20220906/المتحدث-باسم-الاتحاد-الأوروبي-لا-يوجد-تعليق-رسمي-على-تصريحات-بوريل-الأخيرة-بشأن-روسيا-1067370005.html
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: لا يوجد تعليق رسمي على تصريحات بوريل الأخيرة بشأن روسيا
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: لا يوجد تعليق رسمي على تصريحات بوريل الأخيرة بشأن روسيا
أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، أنه لم ترد أي ردود رسمية على تصريحات بوريل الأخيرة بشأن روسيا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:57+0000
2022-09-06T13:59+0000
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وقال ستانو لوكالة "سبوتنيك": "لم أر أو أقرأ تصريحات لافروف، لكن بشكل عام وفقا لمبدئنا العام لا نعلق علنًا على الرسائل الدبلوماسية التي نجريها مع وزارات خارجية الدول الثلاثة".وأشار المتحدث في الوكالة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل دعوة روسيا لوقف الحرب غير القانونية ضد الشعب الأوكراني".وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه إذا تم تأكيد كلام بوريل عن "روسيا الفاشية"، فستكون لدى موسكو أسئلة حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص. وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي مع وزير خارجية مملكة تايلاند، دون باراموت ويناي: "طلبنا من مكتب السيد بوريل نسخة من الخطاب باللغة الإسبانية. لم يقدموها لنا. سنسعى للحصول على التوضيح الكامل، وإذا لم نتلق هذا النص باللغة الإسبانية اليوم، فسنستخلص الاستنتاجات المناسبة".وبحسب قوله: "إذا تأكد ما ورد في جميع وسائل الإعلام في العالم، فعندئذ بالطبع ستكون هناك أسئلة كبيرة للغاية حول كيفية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأشخاص".مع بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على موسكو، وخاصة، على موارد الطاقة الروسية.
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المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: لا يوجد تعليق رسمي على تصريحات بوريل الأخيرة بشأن روسيا

13:57 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 06.09.2022)
© REUTERS / DALATI NOHRAجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© REUTERS / DALATI NOHRA
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أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، أنه لم ترد أي ردود رسمية على تصريحات بوريل الأخيرة بشأن روسيا.
وقال ستانو لوكالة "سبوتنيك": "لم أر أو أقرأ تصريحات لافروف، لكن بشكل عام وفقا لمبدئنا العام لا نعلق علنًا على الرسائل الدبلوماسية التي نجريها مع وزارات خارجية الدول الثلاثة".
وأشار المتحدث في الوكالة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل دعوة روسيا لوقف الحرب غير القانونية ضد الشعب الأوكراني".
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه إذا تم تأكيد كلام بوريل عن "روسيا الفاشية"، فستكون لدى موسكو أسئلة حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص.
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي مع وزير خارجية مملكة تايلاند، دون باراموت ويناي: "طلبنا من مكتب السيد بوريل نسخة من الخطاب باللغة الإسبانية. لم يقدموها لنا. سنسعى للحصول على التوضيح الكامل، وإذا لم نتلق هذا النص باللغة الإسبانية اليوم، فسنستخلص الاستنتاجات المناسبة".
وبحسب قوله: "إذا تأكد ما ورد في جميع وسائل الإعلام في العالم، فعندئذ بالطبع ستكون هناك أسئلة كبيرة للغاية حول كيفية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأشخاص".
مع بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على موسكو، وخاصة، على موارد الطاقة الروسية.
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