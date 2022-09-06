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https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-مقاطعة-زابوروجيه-تعلن-عن-انفجار-آخر-في-مدينة-بيرديانسك-1067374217.html
سلطات مقاطعة زابوروجيه تعلن عن انفجار آخر في مدينة بيرديانسك
سلطات مقاطعة زابوروجيه تعلن عن انفجار آخر في مدينة بيرديانسك
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار آخر في مدينة بيرديانسك. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T14:47+0000
2022-09-06T14:49+0000
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وكتب روغوف في قناته على "تلغرام": "حدث انفجار آخر في منطقة سلوبودكا التابعة لمدينة بيرديانسك. وتوجه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. ويعمل المختصون على تحديد ملابسات الحادث".وفي وقت سابق من اليوم أعلن روغوف، عن وقوع انفجار في سيارة قائد مدينة بيرديانسك وتبادل لإطلاق النار.وقال روغوف: "تم نسف سيارة قائد المدينة، التي كانت تقف بالقرب من مبنى إدارة المدينة، ثم وقع تبادل لإطلاق النار".وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة للهجوم الإرهابي وسط مدينة بيرديانسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف خلال يوم واحد سقطت بالقرب من محطة زابوروجيه وانفجرت إحداها بجانب وحدة الطاقة رقم 2.
https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-مقاطعة-زابورجيه-تعلن-عن-انفجار-سيارة-قائد-مدينة-بيرديانسك-ووقوع-تبادل-لإطلاق-النار-1067364317.html
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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

سلطات مقاطعة زابوروجيه تعلن عن انفجار آخر في مدينة بيرديانسك

14:47 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 06.09.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار آخر في مدينة بيرديانسك.
وكتب روغوف في قناته على "تلغرام": "حدث انفجار آخر في منطقة سلوبودكا التابعة لمدينة بيرديانسك. وتوجه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. ويعمل المختصون على تحديد ملابسات الحادث".
وفي وقت سابق من اليوم أعلن روغوف، عن وقوع انفجار في سيارة قائد مدينة بيرديانسك وتبادل لإطلاق النار.
وقال روغوف: "تم نسف سيارة قائد المدينة، التي كانت تقف بالقرب من مبنى إدارة المدينة، ثم وقع تبادل لإطلاق النار".
وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة للهجوم الإرهابي وسط مدينة بيرديانسك.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات مقاطعة زابورجيه تعلن عن انفجار سيارة قائد مدينة بيرديانسك ووقوع تبادل لإطلاق النار
13:05 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف خلال يوم واحد سقطت بالقرب من محطة زابوروجيه وانفجرت إحداها بجانب وحدة الطاقة رقم 2.
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Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
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