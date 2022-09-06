https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-مقاطعة-زابوروجيه-تعلن-عن-انفجار-آخر-في-مدينة-بيرديانسك-1067374217.html
سلطات مقاطعة زابوروجيه تعلن عن انفجار آخر في مدينة بيرديانسك
سلطات مقاطعة زابوروجيه تعلن عن انفجار آخر في مدينة بيرديانسك
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار آخر في مدينة بيرديانسك. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T14:47+0000
2022-09-06T14:47+0000
2022-09-06T14:49+0000
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664427_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_9ea57f1c0cd2428cdb290a69af444ba2.jpg
وكتب روغوف في قناته على "تلغرام": "حدث انفجار آخر في منطقة سلوبودكا التابعة لمدينة بيرديانسك. وتوجه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. ويعمل المختصون على تحديد ملابسات الحادث".وفي وقت سابق من اليوم أعلن روغوف، عن وقوع انفجار في سيارة قائد مدينة بيرديانسك وتبادل لإطلاق النار.وقال روغوف: "تم نسف سيارة قائد المدينة، التي كانت تقف بالقرب من مبنى إدارة المدينة، ثم وقع تبادل لإطلاق النار".وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة للهجوم الإرهابي وسط مدينة بيرديانسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف خلال يوم واحد سقطت بالقرب من محطة زابوروجيه وانفجرت إحداها بجانب وحدة الطاقة رقم 2.
https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-مقاطعة-زابورجيه-تعلن-عن-انفجار-سيارة-قائد-مدينة-بيرديانسك-ووقوع-تبادل-لإطلاق-النار-1067364317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664427_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_0de84af231e6813e5b193a484b621a8e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سلطات مقاطعة زابوروجيه تعلن عن انفجار آخر في مدينة بيرديانسك
14:47 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار آخر في مدينة بيرديانسك.
وكتب روغوف في قناته على "تلغرام": "حدث انفجار آخر في منطقة سلوبودكا التابعة لمدينة بيرديانسك. وتوجه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. ويعمل المختصون على تحديد ملابسات الحادث".
وفي وقت سابق من اليوم أعلن روغوف، عن وقوع انفجار
في سيارة قائد مدينة بيرديانسك وتبادل لإطلاق النار.
وقال روغوف: "تم نسف سيارة قائد المدينة، التي كانت تقف بالقرب من مبنى إدارة المدينة، ثم وقع تبادل لإطلاق النار".
وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة للهجوم الإرهابي وسط مدينة بيرديانسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف خلال يوم واحد
سقطت بالقرب من محطة زابوروجيه وانفجرت إحداها بجانب وحدة الطاقة رقم 2.