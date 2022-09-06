https://sputnikarabic.ae/20220906/الولايات-المتحدة-تدين-الهجوم-الإرهابي-قرب-السفارة-الروسية-في-كابول-1067341665.html
الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول
الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، يوم الاثنين. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T01:03+0000
2022-09-06T01:03+0000
2022-09-06T01:03+0000
السفارة الروسية في كابول
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، توماس ويست، على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.وأضاف ويست، "أنه يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا".وأكد الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، أن "هذا العنف بلا معنى".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، أمس الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التفجير بالعمل الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20220905/إيران-تدين-بشدة-التفجير-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067334637.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السفارة الروسية في كابول, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة الروسية في كابول, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول
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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، يوم الاثنين.
وقال الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، توماس ويست، على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.
وأضاف ويست، "أنه يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا".
وأكد الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، أن "هذا العنف بلا معنى"
.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، أمس الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.
ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التفجير بالعمل الإرهابي.