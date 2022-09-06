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الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول
الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، يوم الاثنين. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T01:03+0000
2022-09-06T01:03+0000
السفارة الروسية في كابول
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، توماس ويست، على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.وأضاف ويست، "أنه يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا".وأكد الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، أن "هذا العنف بلا معنى".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، أمس الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التفجير بالعمل الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20220905/إيران-تدين-بشدة-التفجير-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067334637.html
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السفارة الروسية في كابول, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة الروسية في كابول, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول

01:03 GMT 06.09.2022
© Sputnik . Pravov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى السفارة الروسية في كابول
مبنى السفارة الروسية في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Pravov
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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، يوم الاثنين.
وقال الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، توماس ويست، على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.
وأضاف ويست، "أنه يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا".
وأكد الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، أن "هذا العنف بلا معنى".
صورة أرشيفية لجندي أفغاني، ودخان متصاعد جراء حادث إرهابي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
إيران تدين بشدة التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول
أمس, 17:44 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، أمس الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.
ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التفجير بالعمل الإرهابي.
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