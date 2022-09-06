https://sputnikarabic.ae/20220906/تركيا-تعلن-تحييد-7-مسلحين-أكراد-شمالي-سوريا-1067352830.html
تركيا تعلن تحييد 7 مسلحين أكراد شمالي سوريا
تركيا تعلن تحييد 7 مسلحين أكراد شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 7 مسلحين أكراد شمالي سوريا، قالت إنهم أطلقوا النار على قواتها الموجودة هناك. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:19+0000
2022-09-06T09:19+0000
2022-09-06T09:19+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وقالت الوزارة في بيان إن مسلحين من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) ووحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، أطلقوا النار على القوات التركية في منطقتي عمليات "نبع السلام" و"درع الفرات" قبل أن يتم تحييدهم، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية.ونفّذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.وتقول تركيا إن هذه العمليات ساهمت في تطهير آلاف الكيلومترات من الأراضي من عناصر التنظيمين.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 7 مسلحين أكراد شمالي سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 7 مسلحين أكراد شمالي سوريا، قالت إنهم أطلقوا النار على قواتها الموجودة هناك.
وقالت الوزارة في بيان إن مسلحين من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) ووحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، أطلقوا النار على القوات التركية في منطقتي عمليات "نبع السلام" و"درع الفرات" قبل أن يتم تحييدهم، وفق وكالة
"الأناضول" الرسمية.
ونفّذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وتقول تركيا
إن هذه العمليات ساهمت في تطهير آلاف الكيلومترات من الأراضي من عناصر التنظيمين.