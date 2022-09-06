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https://sputnikarabic.ae/20220906/في-كوريا-الجنوبية-مصرع-شخصين-وفقدان-10-بسبب-إعصار-هينامنور-1067354025.html
في كوريا الجنوبية... مصرع شخصين وفقدان 10 بسبب إعصار هينامنور
في كوريا الجنوبية... مصرع شخصين وفقدان 10 بسبب إعصار هينامنور
قالت تقارير إعلامية محلية إن شخصين قد لقيا مصرعهما، وفقد 10 آخرون في كوريا الجنوبية بسبب إعصار هينامنور. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:39+0000
2022-09-06T09:39+0000
كوريا الجنوبية
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، فبعد اجتياح إعصار هينامنور البلاد تم الإعلان عن مصرع شخصين وفقد 10 آخرين، وإخلاء قرابة 3 آلاف شخص.كما أكدت السلطات الكورية أن الإعصار تسبب في ترك أكثر من 66 ألف منزل دون كهرباء.وأوضحت أنه تم إجلاء 2909 أشخاص من 2143 أسرة في المناطق التي تعرضت للانهيارات الأرضية والفيضانات وسط مخاوف تتعلق بالسلامة، كما تضرر 66341 منزلا من انقطاع التيار الكهربائي.وأضافت أن هينامنور تسبب أيضا في إلغاء 251 رحلة جوية وتعديلات في الجدول الزمني لـ 354 قطارا وأوقفت 183 سفينة في طرقها البحرية.ويبلغ الضغط في الإعصار 950 هيكتوباسكال، وسرعة الرياح في المركز 40 مترًا في الثانية، (131 قدمًا في الثانية)، مع هبات تصل إلى 60 مترًا في الثانية.
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كوريا الجنوبية

في كوريا الجنوبية... مصرع شخصين وفقدان 10 بسبب إعصار هينامنور

09:39 GMT 06.09.2022
© AP Photo / Gregory Bullإعصار قوي يضرب ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 14 ديسمبر 2021
إعصار قوي يضرب ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Gregory Bull
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قالت تقارير إعلامية محلية إن شخصين قد لقيا مصرعهما، وفقد 10 آخرون في كوريا الجنوبية بسبب إعصار هينامنور.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، فبعد اجتياح إعصار هينامنور البلاد تم الإعلان عن مصرع شخصين وفقد 10 آخرين، وإخلاء قرابة 3 آلاف شخص.
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أمس, 16:27 GMT
كما أكدت السلطات الكورية أن الإعصار تسبب في ترك أكثر من 66 ألف منزل دون كهرباء.

وتفصيلا أكدت الوكالة أن الفيضانات جرفت امرأة وتوفيت أخرى عندما انهار مبنى، وفقد آخرون بعد فيضان في موقف سيارات تحت الأرض في مدينة بوهانج.

وأوضحت أنه تم إجلاء 2909 أشخاص من 2143 أسرة في المناطق التي تعرضت للانهيارات الأرضية والفيضانات وسط مخاوف تتعلق بالسلامة، كما تضرر 66341 منزلا من انقطاع التيار الكهربائي.
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وأضافت أن هينامنور تسبب أيضا في إلغاء 251 رحلة جوية وتعديلات في الجدول الزمني لـ 354 قطارا وأوقفت 183 سفينة في طرقها البحرية.

وحدث الإعصار، يوم الجمعة الماضية، بالقرب من محافظة أوكيناوا اليابانية، وبحلول يوم الاثنين اقترب من بحر الصين الشرقي، متحركًا نحو الشمال الشرقي، بحلول يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من جزيرة كيوشو ويضرب غرب اليابان وروسيا بريمورسكي كراي.

ويبلغ الضغط في الإعصار 950 هيكتوباسكال، وسرعة الرياح في المركز 40 مترًا في الثانية، (131 قدمًا في الثانية)، مع هبات تصل إلى 60 مترًا في الثانية.
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