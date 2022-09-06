https://sputnikarabic.ae/20220906/قطر-تدين-بشدة-التفجير-الإرهابي-قرب-السفارة-الروسية-في-كابول-1067355783.html

قطر تدين بشدة التفجير الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول

قطر تدين بشدة التفجير الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع قرب سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط ضحايا بينهم دبلوماسيون روس. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T09:57+0000

2022-09-06T09:57+0000

2022-09-06T09:57+0000

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جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية لقطر (قنا).وشددت الخارجية القطرية على ضرورة "توفير الحماية اللازمة لجميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها باعتبارها من ركائز النظام الدولي".وجددت موقف دولة قطر "الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".كما عبرت الوزارة "عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي روسيا الاتحادية وأفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) مسؤوليتهم عن التفجير الإرهابي الذي وقع، أمس الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء الانفجار، الذي أدانته العديد من الدول.ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التفجير بالعمل الإرهابي.وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، الاثنين، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن جميع الإجراءات الضرورية للتحقيق في التفجير الإرهابي في كابول سيتم اتخاذها.وأعرب خان متقي عن تعازيه للافروف في ضحايا البعثة الروسية إثر الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.وجاء في بيان الخارجية الروسية بشأن الاتصال الهاتفي بين لافروف ومتقي: "على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم 5 أيلول/سبتمبر قرب القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول، والذي أدى إلى مقتل اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية ومواطنين أفغان، أعرب أمير خان تقي عن تعازي القيادة الأفغانية، وأكد أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للتحقيق في هذه الجريمة".

https://sputnikarabic.ae/20220905/داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-التفجير-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067335071.html

https://sputnikarabic.ae/20220906/الولايات-المتحدة-تدين-الهجوم-الإرهابي-قرب-السفارة-الروسية-في-كابول-1067341665.html

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