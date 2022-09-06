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مراسل سبوتنيك: عدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي
https://sputnikarabic.ae/20220906/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-على-مطار-حلب-الدولي-1067381806.html
مراسل سبوتنيك: عدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي
مراسل سبوتنيك: عدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي
شنت إسرائيل هجمات صاروخية مساء اليوم الثلاثاء، على مطار حلب الدولي، والذي تصدت له قوات الدفاع الجوي السورية، ولم ترد أنباء حتى الآن حول وقوع خسائر في الأرواح... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T17:38+0000
2022-09-06T17:46+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن أصوات انفجارات قوية سمعت في محيط المدينة نتيجة تصدي قواعد الدفاع الجوي لصواريخ إسرائيلية، والتي دخلت الأجواءالسورية قادمة من قبالة السواحل السورية باتجاه حلب.
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

مراسل سبوتنيك: عدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

17:38 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 06.09.2022)
© Sputnik . nour molhem مطار حلب الدولي يعود للعمل
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . nour molhem
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يتبع
شنت إسرائيل هجمات صاروخية مساء اليوم الثلاثاء، على مطار حلب الدولي، والذي تصدت له قوات الدفاع الجوي السورية، ولم ترد أنباء حتى الآن حول وقوع خسائر في الأرواح أو الأضرار المادية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن أصوات انفجارات قوية سمعت في محيط المدينة نتيجة تصدي قواعد الدفاع الجوي لصواريخ إسرائيلية، والتي دخلت الأجواءالسورية قادمة من قبالة السواحل السورية باتجاه حلب.
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Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
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