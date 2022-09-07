https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-محادثات-تركية-إسرائيلية-لعقد-لقاء-قمة-بين-أردوغان-ولابيد-1067452063.html

إعلام: محادثات تركية إسرائيلية لعقد لقاء قمة بين أردوغان ولابيد

إعلام: محادثات تركية إسرائيلية لعقد لقاء قمة بين أردوغان ولابيد

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وتركيا تجريان محادثات مكثفة من أجل عقد لقاء قمة يجمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برئيس الوزراء... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن السلطات التركية تدير اتصالات مكثفة مع نظيرته التركية، بهدف محاولة عقد لقاء قمة يجمع أردوغان يائير لابيد، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال أسبوعين تقريبا.وأشار الموقع إلى أنه في حال إجراء لقاء قمة بين أردوغان ويائير لابيد، سيكون هو الأول الذي يجمع بين أردوغان ورئيس وزراء إسرائيلي، منذ العام 2008، حينما التقى أردوغان نفسه، حينما كان رئيسا للوزراء، آنذاك، برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، في العاصمة التركية، أنقرة.وزعم الموقع العبري أنه خلال زيارة أولمرت لتركيا، أدار محادثات هاتفية غير مباشرة مع الرئيس السوري، بشار الأسد، بوساطة أردوغان، من أجل تحقيق انفراجة حقيقية في العلاقات بين سوريا وإسرائيل، ولكن الجيش الإسرائيلي قام بحرب واسعة على قطاع غزة، في ديسمبر/كانون الأول 2008 حالت دون إتمام هذه المحادثات، بل تسببت في تدهور خطير في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.وذكر الموقع العبري أن أردوغان قد تحدث مع لابيد مرتين، خلال الشهرين الماضيين، الأولى هنأ خلالها الرئيس التركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتوليه مهام منصبه، والثانية جرت بعيد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.

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